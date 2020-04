Αποκαλύφθηκε το αληθινό όνομα της Meghan Markle στο πιστοποιητικό γεννήσεως του μικρού Archie

Το επίσημο πιστοποιητικό γέννησης του μικρού Archie ήρθε στη δημοσιότητα και ενώ το έγγραφο επιβεβαίωνε τα βασικά στοιχεία που ήδη γνωρίζαμε για το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπως ας πούμε το πλήρες όνομα και τον τόπο γέννησης, είχε και μία σημαντική πληροφορία για τη Meghan.

Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι το πλήρες όνομα της που είναι καταχωρημένο στο πιστοποιητικό ως Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex, όμως κάτω στο πεδίο του επαγγέλματος εκείνη περιγράφεται ως Princess of the United Kingdom που σημαίνει πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι που σίγουρα δεν γνωρίζαμε.

Τον ίδιο τίτλο κατείχε και η Kate Middleton και στα πιστοποιητικά γεννήσεων και των τριών παιδιών της.