Η Oprah Winfrey δωρίζει 10 εκ. δολάρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

Ανάμεσα στους celebrities που δείχνουν την αλληλεγγύη τους στη μάχη κατά του κορωνοϊού, προσφέροντας γενναιόδωρα ποσά, συγκαταλέγεται και η διάσημη παρουσιάστρια, Oprah Winfrey.

Η ίδια έκανε μία ανάρτηση στο twitter γράφοντας: “Προσφέρω συνολικά 10 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσω τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα και σε περιοχές όπου μεγάλωσα”.

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV

