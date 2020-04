Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της Meghan Markle μετά την αποχώρησή της από το Παλάτι

Η συνέντευξη της δούκισσας είχε δοθεί το 2019, λίγους μήνες πριν την παραίτηση του ζευγαριού από τα βασιλικά καθήκοντα, αλλά τώρα είδε το φως της δημοσιότητας

Λίγο μετά από την εμφάνισή της μαζί με τον πρίγκιπα Harry στους δρόμους του Los Angeles ως εθελοντές για την οργάνωση Project Angel Food, η Meghan Markle εμφανίστηκε πριν από λίγο στην τηλεόραση μέσω μίας συνέντευξης που είχε παραχωρήσει λίγο παλαιότερα.

H Meghan Markle επέστρεψε και επίσημα στον χώρο του θεάματος μετά την παραίτησή της από τα βασιλικά καθήκοντα και πριν λίγο η συνέντευξή της παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ABC Good Morning America, στην οποία μιλούσε για το ντοκιμαντέρ του Disney Plus, Elephant, και τον ρόλο της σε αυτό ως αφηγήτρια. Ουσιαστικά, πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη της δούκισσας μετά την κοινή της απόφαση για αποχώρηση από τα καθήκοντα του Παλατιού με τον πρίγκιπα Harry.

Duchess Meghan Markle talks about Disneynature film 'Elephant' in exclusive 1st look that features an interview with producers from last summer. https://t.co/mzu6P496cg pic.twitter.com/F3eaXQuAne

— Good Morning America (@GMA) April 20, 2020