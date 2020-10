Η Rihanna μπήκε για πρώτη φορά στη λίστα Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική

To περιοδικό Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Στην κορυφή της λίστας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η επιχειρηματίας, Diane Hendricks, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισ. δολάρια. Η διάσημη τραγουδίστρια της pop και R&B, Rihanna, κατέκτησε την 33η θέση, καταγράφοντας πωλήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019 της σειράς καλλυντικών Fenty Beauty που έχει λανσάρει.

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι και η Kris Jenner, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ του «Keeping Up with the Kardashians» που βρίσκεται στην 92η θέση. Η Kim Kardashian είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατ. δολαρίων και η Kylie Jenner στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατ. δολαρίων.

