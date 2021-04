Brad Pitt: Το μαλλί του στα Oscars έγινε viral

Το man bun επέστρεψε! Ο 57χρονος ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού εμφανίστηκε με ένα νέο hair look!

Ο Brad Pitt μπορεί να μην περπάτησε στο κόκκινο χαλί των φετινών Oscar, όμως κατάφερε να εντυπωσιάσει με την εμφάνιση του, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Β' Γυναικείου ρόλου στην ηθοποιό Youn Yuh-jung για την ταινία Minari.

O ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα κομψό μαύρο κοστούμι και παπιγιόν και είχε τα μαλλιά του πιασμένα σε έναν μικρό κότσο (το λεγόμενο man bun).

Όπως ήταν φυσικό, αμέσως έγινε viral και το twitter πήρε «φωτιά» από τα σχόλια των χρηστών του!

Πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν πως το νέο look του Brad Pitt θυμίζει τις νεότερες εποχές του και τα πρώτα του σχεδόν βήματα από την εποχή της ταινίας Interview With the Vampire.

Inject Brad Pitt and his lil man bun into my veins #Oscars pic.twitter.com/SPqXb51ZMG — Jamie Blynn (@jamieblynn) April 26, 2021

Το μαλλί του διάσημου ηθοποιού όμως, δεν ήταν το μόνο που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά viral έγινε και η συναναστροφή του με την Κορεάτισσα ηθοποιό που παρέδωσε το βραβείο, την Youn Yuh-jung.

Λίγο πριν την ευχαριστήρια ομιλία της η 73χρονη έγραψε ιστορία με την εξής φράση:

«Κύριε Brad Pitt, επιτέλους, χαίρομαι που σας γνωρίζω», του είπε, ενώ παραπονέθηκε ότι πολλοί Ευρωπαίοι είπαν λάθος το όνομά της. Αμέσως μετά η Yuh-jung τον έπιασε από το μπράτσο και οι δύο μοιράστηκαν μια γλυκιά στιγμή στα παρασκήνια.

Youn Yuh-Jung shooting her shot with Brad Pitt as we all would. #Oscars pic.twitter.com/fXR0vWwV1M — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) April 26, 2021

Η βραβευμένη πλέον με Oscar ήθελε πάντα να γνωρίσει από κοντά τον Brad, o οποίος ήταν παραγωγός της ταινίας Minary.

Πηγή φωτογραφιών: Getty Images

Δείτε ακόμη:

Οι ωραιότερες εμφανίσεις των Oscar 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 11 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits