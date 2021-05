Tom Cruise: Eπέστρεψε τις τρεις Χρυσές Σφαίρες του και αυτή είναι η αιτία

Tις τελευταίες μέρες ολοένα και περισσότεροι stars του Hollywood μποϊκοτάρουν τα Golden Globes. Πρώτος ο Mark Ruffalo, μετά η Scarlett Johansson και τώρα ο Tom Cruise. Όλοι τους εναντιώθηκαν στα βραβεία αλλά και στη σύνθεση των μελών της Ένωσης.

Ο πετυχημένος ηθοποιός που έχει βραβευτεί με τρεις Χρυσές Σφαίρες για τους ρόλους του στις ταινίες "Born on the Fourth of July", "Magnolia" και "Jerry Maguire", πήρε την απόφαση να επιστρέψει τα βραβεία του και να στείλει ένα δυνατό μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Η Ένωση αποτελείται από μια ομάδα δημοσιογράφων που αποφασίζουν για τις υποψηφιότητες και τους νικητές των βραβείων αλλά σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι stars, δεν είναι "ικανοί" να κρίνουν και πρέπει να μπουν άλλα μέλη στην Ένωση.

Μάλιστα, και το NBC ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να μην προβάλει τηλεοπτικά την τελετή απονομής των βραβείων το 2022, μέχρι να γίνουν σημαντικές αλλαγές.

