Οι κυρίαρχες των action films: 6 πρωταγωνίστριες που κρατούν τα σκήπτρα της δράσης

Σήμερα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα ανάμεσα στο ανδρικό και γυναικείο φύλο. Μεταξύ των θετικών αλλαγών συγκαταλέγεται η ώθηση για ισότητα σε κάθε τομέα. Φυσικά, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά τουλάχιστον έχει σημειωθεί πρόοδος. Το είδος των ταινιών δράσης έχει ιστορικά μονοπωληθεί από άντρες πρωταγωνιστές. Αυτό ήταν ελαφρώς διαφορετικό στον κινεζικό κινηματογράφο, όπου οι ταινίες Wuxia της δεκαετίας του '50 και του '60 είχαν ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών πρωταγωνιστών.

Μετά από αυτό, η τάση πέρασε μέσα και έξω από ορισμένες περιοχές του κινηματογράφου. Στον κινηματογράφο του Χονγκ Κονγκ κατά τη δεκαετία του '80, η Michelle Yeoh και η Cynthia Rothrock οδηγούν σε μια αναζωπύρωση τις γυναικείες ταινίες πολεμικών τεχνών. Πριν από αυτό όμως, η γοητεία του αμερικανικού κινηματογράφου φαινόταν να αρχίζει και να τελειώνει σε ταινίες που αντικειμενοποιούν τους γυναικείους χαρακτήρες.

Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν διαφορετική τροπή όταν η Carrie-Anne Moss έπαιξε έναν εξέχοντα ρόλο και ιδιαίτερα ζόρικου χαρακτήρα στην τελευταία εμβληματική ταινία δράσης του προηγούμενου αιώνα, το «The Matrix». Παρόλο που η πρόοδος δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο θα έπρεπε, τα στούντιο φαίνεται να βρίσκονται σε μία φάση επαναπροώθησης της γυναικείας δράσης. Ποιες είναι λοιπόν οι κυρίες που κυριαρχούν σε αυτό το είδος ταινιών στις μέρες μας;

Angelina Jolie

Η καριέρα της Jolie σε ταινίες δράσης μάς πάει σχεδόν 30 χρόνια πίσω, όταν έκανε την αρχή με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Cyborg 2». Ας μην ξεχνάμε ότι η Jolie ανέλαβε και τον εμβληματικό ρόλο της Lara Croft στο Tomb Raider, ως γυναίκα Indiana Jones. Αν και η ταινία θεωρήθηκε χαμηλής καλλιτεχνικής αξίας, εξακολουθεί να είναι μία από τις καλύτερες προσαρμογές βιντεοπαιχνιδιών. Δύο δεκαετίες μετά και μια σειρά από ταινίες δράσης αργότερα, όπως το «Wanted» και το «Salt», η Jolie βρίσκει ακόμα χρόνο για να μπει στη δράση και επιστρέφει επανειλημμένα στο είδος.

Charlize Theron

Η Charlize Theron ξεκίνησε τις ταινίες δράσης με το «Aeon Flux», αλλά με το «Mad Max: Fury Road» εδραιώθηκε πραγματικά ως star του είδους. Στη συνέχεια, το «Atomic Blonde» έκανε μεγάλη επιτυχία, το «Old Guard» του Netflix πρόκειται να γίνει sequel με πιθανότητα για franchise και η ενσάρκωση του κακού χαρακτήρα στο franchise του Fast έδωσε νέα πνοή.

Ruby Rose

Από το «Orange is The New Black», σε κάποιες εμφανίσεις σε ταινίες δράσης, όπως το «John Wick: Κεφάλαιο 2», ξαφνικά η Ruby Rose βρέθηκε στο κέντρο μίας συνεχόμενης παραγωγής ταινιών δράσης, κυρίως στον χώρο της οικιακής ψυχαγωγίας. Έχουμε ακόμη να δούμε πολλά από εκείνη και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης της Rose. Η βιομηχανία την καλεί συνεχώς για νέες παραγωγές, ακόμα κι αν αποδείχθηκε λιγότερο δημοφιλής ως Batgirl στην τηλεοπτική σειρά.

Milla Jovovich

Η Milla Jovovich μπορεί να είναι η πιο παραγωγική ηρωίδα δράσης του αιώνα. Με αμέτρητα «Resident Evil» πίσω της, καθώς και πλήθος άλλων ρόλων δράσης, ήταν μια σταθερή επιλογή των στούντιο. Ακόμα και στα 40 της, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο είδος, όπως άλλωστε και οι άντρες συνάδελφοι της. Η ίδια πολεμούσε πρόσφατα τέρατα μαζί με τον Tony Jaa στο «Monster Hunter».

Maggie Q

Μετά από μία λαμπερή αρχή στο «Naked Weapon», αναμένονταν πολλά από την Maggie Q ως ηρωίδα δράσης. Δούλεψε σταθερά από τότε και έφτιαξε μία πορεία με μερικούς αξέχαστους υποστηρικτικούς ρόλους σε ταινίες δράσης του Hollywood, όπως το «Mission: Impossible III» και το «Live Free or Die Hard», μέχρι να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Nikita». Παρά την εξαιρετική παρουσία, το ταλέντο της στη δράση, το υπόβαθρο των πολεμικών τεχνών και την προθυμία να εκτελέσει η ίδια πολλά από τα ακροβατικά της, η Q έχει αναλάβει πολύ περισσότερους δεύτερους ρόλους από όσους θα έπρεπε. Η επιστροφή της ως πρωταγωνίστρια έρχεται με το «The Protégé», στο πλευρό του Samuel L. Jackson και του Michael Keaton.

Halle Berry

Η Halle Berry έχει περάσει στη σφαίρα του θρύλου στις ταινίες δράσης. Στα 50 της πολλοί νόμιζαν ότι ρόλοι όπως η Storm και η Catwoman θα ήταν παρελθόν. Η Halle όμως έπαιξε στη συνέχεια του «Taken» και έπειτα και στο «John Wick 3», φτάνοντας σχεδόν την απαράμιλλη αφοσίωση του Keanu Reeves στην απαιτούμενη προπόνηση. Τώρα η ίδια ετοιμάζεται να ενσαρκώσει μία μαχήτρια MMA, σε έναν ακόμα ιδιαίτερα απαιτητικό σωματικά ρόλο.

Πηγή φωτογραφιών Splash, Getty

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 12 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits