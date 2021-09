Η κόρη της Madonna εμφανίστηκε στο Met Gala με αξύριστες μασχάλες. E και; 

To Met Gala τα είχε όλα: λάμψη, ιδιαίτερες εμφανίσεις αλλά και υπέροχα looks που συζητήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτά τα looks ήταν και εκείνο της κόρης της Μadonna, της Lourdes Leon. Η Lourdes τόσο μέσα από τα social media της όσο και μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις της έχει δείξει ότι έχει πετάξει εδώ και καιρό το ξυραφάκι της και αυτό βγήκε στις μασχάλες της στο κόκκινο χαλί.

Η Lourdes πόζαρε γεμάτη αυτοπεποίθηση με μια τουαλέτα σε hot pink απόχρωση και δεν παρέλειψε να σηκώσει τα χέρια της ψηλά ώστε να δείξει τις πλούσιες μασχάλες της.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές γυναίκες ταυτίζονται μαζί της και ενώ πολλοί θα σπεύσουν να μιλήσουν για προκλητικότητα, εμείς θα μιλήσουμε για μια πράξη αυτοπεποίθησης που συμβάλει στον τερματισμό πολλών στερεοτύπων που θέλουν τις γυναίκες να ακολουθούν κατά γράμμα τους κανόνες της συμβατικής ομορφιάς.

Τα πρότυπα ομορφιάς ανατρέπονται και αλλάζουν ριζικά -επιτέλους. Μπορεί να αποτελεί «χειρονομία αυτοπεποίθησης» σύμφωνα με άρθρο της Vogue ή ακόμη μια πράξη που θέλει να απελευθερώσει όλες τις γυναίκες και να τις ωθήσει να αγκαλιάσουν χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αρνητικά, όπως οι ρυτίδες, τα γκρίζα μαλλιά και οι καμπύλες.

Η στιγμή της αποδοχής έχει έρθει. Αν το κόκκινο χαλί προωθεί την απενοχοποίηση τότε αυτό το μήνυμα δεν θα αργήσει να φανεί και στην καθημερινή ζωή. Η εμφάνιση λοιπόν της Lourdes αποτελεί μια καλή αφορμή για να αναρωτηθούμε αν τελικά γίνεται μεγάλη συζήτηση για «τρίχες» ενώ ο καθένας και η καθεμία έχει το δικαίωμα της προσωπικής επιλογής.

