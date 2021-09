Η Britney Spears διέγραψε το προφίλ της στο Instagram και ο λόγος είναι σημαντικός

Αν θελήσετε να κάνετε μία γρήγορη επίσκεψη στο Instagram account της Britney Spears, σας περιμένει μία δυσάρεστη έκπληξη. Δε θα το βρείτε γιατί δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει πια γιατί το διέγραψε.

Η σταρ ανησύχησε τους fans της το απόγευμα της Δευτέρας, αφού με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την κηδεμονία της, η απουσία της από τα social media μας γέμισε υποψίες. Ίσως τελικά ο πατέρας της να μην την άφησε ήσυχη; Ίσως συνέβη κάτι άλλο, σοβαρό; Τελικά, ήταν δική της απόφαση και δεν κρύβεται τίποτα από πίσω.

«Μην ανησυχείτε παιδιά… Κάνω απλώς ένα διαλειμματάκι από τα social media για να χαρώ τον αρραβώνα μου!!! Θα επιστρέψω σύντομα», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021