Sharon Stone: «Έκλεισα τα 40 και έμεινα χωρίς δουλειά»

Η Sharon Stone βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης και μίλησε για όλα – από την πορεία της στο Hollywood, μέχρι τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών.

Με αφορμή το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στην Ελβετία και τα δύο τρίτα του λαού ψήφισαν υπέρ των ομόφυλων γάμων, δήλωσε πως περίμενε κάτι καλύτερο. Όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από την ψηφοφορία. «Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, γιατί από πότε σε αφορά η ερωτική ζωή του άλλου; Μπορεί να μη σου αρέσει, μπορεί να μην την καταλαβαίνεις, αλλά δε σου ανήκει», εξήγησε.

Η βραβευμένη με το φετινό Golden Icon Award ηθοποιός, ανοίχτηκε για την οικογένειά της και αποκάλυψε ότι ο πατέρας της ήταν «ακραία φεμινιστής».

«Προέρχεται από πλούσια οικογένεια, με εξορύξεις πετρελαίου, και όταν ήταν μικρός, είχε ένα ατύχημα. Ο πατέρας του πέθανε τρεις μήνες μετά και όλα τα χρήματα πήγαν σε μία άλλη οικογένεια, Πίστευε ότι ήταν τόσο λάθος, το ότι η μητέρα του δεν πήρε ούτε τα μισά, απλώς επειδή ήταν γυναίκα. Ο μπαμπάς μου επέμενε να έχω κι εγώ φεμινιστική συμπεριφορά. Τόσο που ποτέ δε με θεώρησα φεμινίστρια. Είχαμε κανόνες σπίτι μου», είπε.

Έπειτα, τόνισε πως χάρη στην αυτοβιογραφία της μπόρεσε να καταλάβει τη μητέρα της. «Ήταν σκληρή. Τη ρώτησα γιατί δε με άφηνε να στηριχτώ επάνω της. Μου είπε: “Γιατί σε έμαθα να στηρίζεσαι στα δυο σου πόδια”. Όταν έγραψα το βιβλίο και της το είπα, μου μίλησε για τη ζωή της. Κατάλαβα πως το ότι με δίδαξε να στέκομαι στα πόδια μου, ήταν σαν να με μάθαινε να αγαπώ τον εαυτό μου», εξήγησε.

Η ηθοποιός έκανε λόγο και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο χώρο του θεάματος. Όταν έμαθε πως ο Michael Douglas πήρε 14 εκατομμύρια για το Βασικό Ένστικο, απαίτησε να αμείβεται ισάξια με τους άνδρες συμπρωταγωνιστές της. Αργότερα, ως παραγωγός του The Quick and the Dead, δέχθηκε τεράστια υποτίμηση. Αν ήταν άνδρας, βέβαια, μάλλον δε θα είχε συμβεί τίποτα.

«Είχα τέτοια δυσκολία για την ταινία. Ήθελα τον Leo DiCaprio; “Πλήρωσέ τον με τα δικά σου λεφτά”. Ήθελα τον Russel Crowe; “Γιατί θέλεις τον τύπο που κάποτε υποδύθηκε τον skinhead;” Με έβαλαν στη μαύρη λίστα του στούντιο για οχτώ χρόνια μετά από αυτό».

«Είμαι ευγνώμων που οι γυναίκες έχουν δουλειές τώρα – εγώ δεν είχα για 20 χρόνια», πρόσθεσε. «Γιατί όταν έγινα 40, αυτό ήταν. Καθόλου δουλειά για τη Sharon». Τουλάχιστον, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην οικογένεια και το ανθρωπιστικό της έργο.

«Καρμικά, δούλεψε τέλεια. Οικονομικά, όχι τόσο. Νιώθω πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα ήταν που επιβίωσα. Είναι τεράστιο το να πετυχαίνεις σε μία βιομηχανία σαν αυτή».



