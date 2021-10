Η Emily Ratajkowski κατηγορεί τον Robin Thicke για σεξουαλική παρενόχληση: «Ένιωσα την ταπείνωση σε όλο μου το σώμα»

Πριν από οχτώ χρόνια, η Emily Ratajkowski πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Blurred Lines, από τον Robin Thicke. Ίσως, μάλιστα, πολλοί να τη γνωρίσατε μέσα από αυτό. Τώρα, μιλά για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στα γυρίσματα, με εκείνον να την αγγίζει χωρίς τη θέλησή της.

Στην αυτοβιογραφία της με τίτλο My Body, το supermodel αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες που τώρα μας γίνονται γνωστές, μέσα από αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στους Sunday Times, τη New York Post και την Daily Beast.

«Ξαφνικά, από το πουθενά, ένιωσα τα κρύα και ξένα χέρια ενός αγνώστου να αγγίζουν το στήθος μου, από πίσω μου. Ενστικτωδώς απομακρύνθηκα, κοίταξα πίσω και είδα τον Robin Thicke», ξεκίνησε την εξομολόγησή της.

Η Ratajkowski ήταν ένα από τα τρία μοντέλα που εμφανίστηκαν στο συγκεκριμένο βίντεο. Όλες τους, φορούσαν σχεδόν αποκλειστικά τα εσώρουχά τους. Στην αρχή, διασκέδαζε πολύ. Μέχρι που ο τραγουδιστής άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα.

«Χαμογέλασε άγαρμπα και έκανε ένα βήμα πίσω, τα μάτια του ήταν κρυμμένα πίσω από τα γυαλιά ηλίου του. Το κεφάλι μου γύρισε στο σκοτάδι πίσω από το πλατό. “Είσαι καλά;” ακούστηκε η φωνή της σκηνοθέτιδας Diane Martel, που μου φώναξε».

Η εμπειρία της αυτή, την έκανε να αισθανθεί «γυμνή για πρώτη φορά, εκείνη την ημέρα».

«Έτεινα μπροστά το πιγούνι μου και ανασήκωσα τους ώμους μου, άρχισα να ζεσταίνομαι, αισθάνθηκα την ταπείνωση σε όλο μου το σώμα», έγραψε. «Δεν αντέδρασα – όχι, όχι όπως θα έπρεπε».

Η Diane Martel επιβεβαίωσε το περιστατικό. «Θυμάμαι τη στιγμή που άγγιξε το στήθος της», είπε, σύμφωνα με τη New York Post. «Ένα σε κάθε χέρι. Στεκόταν πίσω της και τους έβλεπα προφίλ. Φώναξα με την επιθετική φωνή μου “Τι διάολο κάνεις; Αυτό ήταν. Το γύρισμα τελείωσε”».

Ο Thicke ζήτησε συγγνώμη και έριξε το φταίξιμο στο αλκοόλ. «Δε νομίζω πως θα το έκανε αν ήταν νηφάλιος», είπε η Martel.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος άνδρας τραβά την (αρνητική) προσοχή εξαιτίας του τραγουδιού αυτού. Έχει ήδη πληρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια του Marvin Gaye, καθώς αποδείχθηκε ότι το κομμάτι δεν ήταν παρά μία αντιγραφή του δικού του Got to Give it Up, που κυκλοφόρησε το 1977.

