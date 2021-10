Μετά τον χωρισμό από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, η Grimes διαβάζει Marx και γίνεται (πάλι) meme

«Βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες», τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτό έκανε και η Grimes, αλλά με τον δικό της τρόπο. Τώρα που χώρισε από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, μυείται στα άδυτα του κομμουνισμού.

Δεν είναι αστείο. Φόρεσε την μπέρτα της, πήρε το βιβλίο του Karl Marx αγκαλιά και βγήκε έξω να διαβάσει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Σε βίντεο, μάλιστα, βλέπουμε τη σταρ της progressive pop να γυρνά νωχελικά τις σελίδες.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις νέες της γνώσεις για να συζητήσει με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει «σοσιαλιστή» τον εαυτό του πολλές φορές.

H Grimes ξεκαθάρισε τα πράγματα μέσω Instagram, λίγο μετά. «Συνεχίζω να ζω με τον E και δεν είμαι κομμουνίστρια», έγραψε σε ανάρτησή της. «Με ακολουθούσαν φωτογράφοι όλη την εβδομάδα και αποφάσισα να τους τρολάρω».

Όπως είναι επόμενο, η Grimes έγινε το αγαπημένο meme του Internet.

Oh no, I think Grimes actually took my advice... pic.twitter.com/FEACOa3IEd

— Lapis (@DegenerateThing) October 3, 2021