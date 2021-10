Chadwick Boseman: Το Netflix θα δώσει υποτροφία ύψους 5,4 εκατ. δολαρίων στη μνήμη του ηθοποιού

To Netflix μόλις ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει το ποσό ύψους 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο πανεπιστήμιο Howard, στο οποίο είχε αποφοιτήσει ο πρωταγωνιστής του Black Panther, Chadwick Boseman.

Εις μνήμην του ξεχωριστού Chadwick Boseman, τo Netflix θα δώσει υποτροφία στο πανεπιστήμιο Howard. Η υποτροφία Chadwick A. Boseman Memorial θα καλύπτει την τετραετή φοίτηση στο νεοσύστατο Κολέγιο Καλών Τεχνών, το οποίο πήρε το όνομά του. Όπως δήλωσε σχετικά η γυναίκα του αδικοχαμένου ηθοποιού, Ledward-Boseman:

«Σε πολλούς ταλαντούχους καλλιτέχνες δεν δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ελπίζουμε να υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, χωρίς τον οικονομικό περιορισμό στην εκπαίδευση».

To be young, gifted, and Black… Congratulations to Chadwick A. Boseman College of Fine Arts students Sarah Long, Shawn Smith, Janee’ Ferguson, and Deirdre Dunkin on receiving the inaugural Chadwick A. Boseman Memorial Scholarship! https://t.co/U0wf03MXpn

— Chadwick Boseman (@chadwickboseman) October 4, 2021