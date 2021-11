H Britney είναι επιτέλους ελεύθερη και οι celebrities γιορτάζουν την ανεξαρτησία της

H κηδεμονία της Britney Spears έληξε κι επίσημα. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 χρόνια, μετά από πολλές προσπάθειες, ζει ελεύθερη.

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για εμένα. Δεν έχω προσευχηθεί περισσότερο για τίποτα άλλο στη ζωή μου», έγραψε μερικές μέρες νωρίτερα σε ανάρτησή της στο Instagram. Σε άλλο post, το οποίο στη συνέχεια διέγραψε, τόνισε ότι «ο μπαμπάς μου ξεκίνησε την κηδεμονία, αλλά αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η μαμά μου είναι εκείνη που του έδωσε την ιδέα. Ποτέ δε θα πάρω πίσω τα χαμένα χρόνια».

Η Britney υπέφερε. Δεν αποφάσιζε η ίδια για το σώμα της, τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν. Ζητούσε άδεια για όλα, την έκλεισαν παρά τη θέλησή της σε ψυχιατρική κλινική, της χορηγούσαν λίθιο. Το κίνημα #FreeBritney που η οικογένειά της αποκαλούσε «θεωρία συνωμοσίας» έφερε στο φως τις συνθήκες ζωής της και, επιτέλους, θα σταθεί στα πόδια της.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Los Angeles τερμάτισε την κηδεμονία και το Instagram το γιορτάζει. Οι celebrities εκφράζουν τη στήριξή τους και οι αναρτήσεις τους είναι συγκινητικές.

Πρώτα, η ίδια η Spears ανέβασε μία φωτογραφία της. Λίγο αργότερα, ένα βίντεο με τους θαυμαστές της να πανηγυρίζουν για τα ευχάριστα νέα. «Θεέ μου λατρεύω τους fans τόσο πολύ, είναι τρελό!!! Νομίζω θα κλαίω όλη τη μέρα. Η καλύτερη μέρα της ζωής μου», έγραψε στη λεζάντα.

Ο αρραβωνιαστικός της, Sam Ashgari, έγραψε ότι «Σήμερα γράφτηκε ιστορία. Η Britney είναι ελεύθερη».

Η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Britney vs Spears, Erin Lee Carr, δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της.

Το ίδιο και η Jameela Jamil, η Donatella Versace που ήδη σχεδιάζει το νυφικό της σταρ και η Vera Wang.

OH MY GOD!!! oh my god. You guys freed Britney!!!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

But NOW we have to protect her from the paparazzi and tabloid media who are determined to drive her back into this same mess, by harassing and stalking her. We have to now PROTECT BRITNEY. https://t.co/Rifd2prnir

— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) November 12, 2021