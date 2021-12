Όλα για τον έρωτα; Ο MGK προσπάθησε να εντυπωσιάσει τη Megan Fox και τραυματίστηκε με μαχαίρι

Νομίζετε ότι έχετε κάνει τα πάντα για τον έρωτα; Έχετε κλάψει, έχετε πονέσει; Έχετε κάνει ντροπιαστικά πράγματα για τα μάτια του αγαπημένου σας; Γιατί ο Machine Gun Kelly κάποτε τραυματίστηκε, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τη Megan Fox. Με μαχαίρι. Το οποίο πέταξε στο ταβάνι.

«Είχα μόλις αρχίσει να βγαίνω με τη Megan», δήλωσε στον Jimmy Fallon, φορώντας μπλούζα με το πρόσωπό της. Άβολο, cringe, κρίμα – αν έχετε κάποια άλλη λέξη στο νου σας, είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες.

Ο τραγουδιστής των My Ex’s Best Friend εξήγησε ότι ο φίλος του και αρραβωνιαστικός της Kourtney Kardashian, Travis Barker, του έκανε δώρο ένα μαχαίρι, στο οποίο ήταν χαραγμένος ο τίτλος του δίσκου του, Tickets to My Downfall.

O Kelly, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Colson Baker και καταλαβαίνουμε απόλυτα γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, εξήγησε ότι πέταξε το εν λόγω μαχαίρι στο ταβάνι, για να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του, μετά πήγε να το πιάσει και, τελικά, δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε. Του διαπέρασε το χέρι και, περήφανα, έδειξε την ουλή.

«Να, αυτό είναι από όταν μπήκε μαχαίρι στο χέρι μου. Γιατί, ξέρεις, πώς το πετάς και πρέπει να το πιάσεις; Ε, εγώ την κοίταξα και της είπα “Δες αυτό (το κόλπο)”». Τέλεια ιδέα, ό,τι πρέπει για ρομαντική βραδιά στο σπίτι.

Αργότερα, κατάλαβε ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο για να κάνει ράμματα. Η Megan ωστόσο πρέπει να εντυπωσιάστηκε, γιατί εξακολουθεί να τον αποκαλεί «daddy» δημόσια και εμείς περιμένουμε καρτερικά να καταλάβει ότι μερικά πράγματα, καλό είναι να μη λέγονται.



