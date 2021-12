Η Serena Williams δε θα αγωνιστεί στο Australian Open και ο λόγος είναι σοβαρός

H Serena Williams δε θα αγωνιστεί στο Australian Open, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.

Η Serena Williams ανακοίνωσε ότι δε θα συμμετάσχει στο Australian Open, «έπειτα από οδηγία των γιατρών» της. Η πρώτη φορά που αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο τουρνουά ήταν το 2003 – από τότε, δεν έχει λείψει από διοργάνωση.

«Ακολουθώντας τις συμβουλές της ιατρικής μου ομάδας, αποφάσισα να αποσυρθώ από το φετινό Australian Open», δήλωσε η τενίστρια. «Μπορεί να μην ήταν εύκολη απόφαση, αλλά σωματικά, δεν είμαι εκεί που θα έπρεπε, για να αγωνιστώ».

