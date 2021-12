Sarah Jessica Parker

Τους τελευταίους μήνες όλοι αναρωτιούνται για το στιλ στο reboot του Sex and The City, με τίτλο And Just Like That, το οποίο κάνει πρεμιέρα στο HBO σήμερα. Και δεν είναι περίεργο: Η Carrie Bradshaw -που υποδύεται η Sarah Jessica Parker- είναι ένα από τα πιο διάσημα fashion icons της τηλεόρασης, χάρη στην γκαρταρόμπα της η οποία περιλαμβάνει εκπληκτικά επώνυμα φορέματα και φυσικά για τις γόβες Manolo Blahnik.

Ενώ έχουμε ήδη πάρει μια γεύση για το τι θα φορέσουν η Carrie, η Charlotte και η Miranda το 2021 το show παραμένει ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα της χρονιάς μόνο για τα ρούχα!

Η Sarah Jessica Parker πήγε στην πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη.

Και δεν θα μπορούσε να φορέσει κάτι λιγότερο από ένα εντυπωσιακό φόρεμα, φόρο τιμής στο στιλ του alter ego της, Carrie.

Εμφανίστηκε με ένα 50s φόρεμα από τούλι, με κάπα, σε απoχρώσεις του γκρι και ροζ από τον οίκο Oscar de la Renta. Αντί για Manolos, το συνδύασε με γόβες από την προσωπική της συλλογή SJP Collection, το σχέδιο «Duchessa», σε ροζ σατέν. Ο Oscar de la Renta είναι αγαπημένος της Carrie στην σειρά: Ποιος δεν θυμάται, άλλωστε, το νυφικό του οίκου που δοκίμασε η Carrie στην ταινία Sex and the City;

Το κομψό look ολοκλήρωσε με μια τσάντα Erdem και κοσμήματα Fred Leighton, Larkspur & Hawk. Η σταρ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα ψηλό σινιόν και για το μακιγιάζ της επέλεξε λαμπερούς τόνους. Αποτέλεσμα μια εμφάνιση με αέρα Old Hollywood.

H ηθοποιός δεν ήταν φυσικά μόνη της στο κόκκινο χαλί. Στην πρεμιέρα την συνόδευσε η οικογένειά της, ο σύζυγός της Matthew Broderick, και ο γιος James Wilkie Broderick. Η SJP έχει ακόμα δύο μικρότερες κόρες, τις δίδυμες Tabitha Hodge Broderick και Marion “Loretta” Elwell Broderick.