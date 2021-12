Θυμάστε το petition για να σταματήσει να δίνει συνεντεύξεις ο Will Smith; Μάλλον δεν πήρε το μήνυμα.

Τι κι αν συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες υπογραφές; Τι κι αν ο κόσμος του ζήτησε να σταματήσει; Ο Will Smith - σαν σίφουνας, θα έλεγε κανείς – αποφάσισε να δώσει μία ακόμη συνέντευξη, στους στους New York Times, αυτήν τη φορά. Δε μίλησε για το σεξ, ωστόσο. Απλώς μας ενημέρωσε ότι ακολουθεί «δομημένο» πρόγραμμα κάθε μέρα, ενώ σχεδόν ποτέ δεν κάνει τίποτα για να περάσει καλά.

«Φαίνεται ότι υπολογίζεις τα πάντα», του είπε ο δημοσιογράφος David Marchese. «Κάνεις τίποτα μόνο για διασκέδαση;»

«Σχεδόν ποτέ», απάντησε ο Will Smith.

«Ίσως είναι κάτι που πρέπει να σταματήσω σιγά σιγά», συνέχισε. «Αρχίζω να μη νοιάζομαι τόσο για το αποτέλεσμα. Παλαιότερα είχα μόνο τον στόχο στον μυαλό μου, όλα περιστρέφονταν γύρω από έναν σκοπό. Αλλά ακόμη, οι προθέσεις μου είναι σαφείς. Η ζωή μου είναι αρκετά δομημένη. Ξυπνάω πάντα μεταξύ 4 και 6 το πρωί, διαβάζω ή κάνω διαλογισμό σχετικά με συγκεκριμένα πράγματα ή όνειρα και ιδέες που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Είμαι πολύ οργανωμένος, μ’ αυτήν την έννοια. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου ηρεμεί το μυαλό μου, μάλλον. Ελπίζω».

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο Will, εξηγεί πώς η επιμονή του και η πειθαρχία τον βοήθησαν να ξεχωρίσει. Είχε πει στον manager του, James Lassiter, ότι ήθελε να γίνει «ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου στον κόσμο». Έκαναν, λοιπόν, ενδελεχή έρευνα για να μάθει ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα των σταρ, ανέλυσαν τις δέκα πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών. Βρήκαν πως οι περισσότερες είχαν ειδικά εφέ, φανταστικά πλάσματα και ρομαντική υπόθεση.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Smith κυνήγησε τα projects με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Πρωταγωνίστησε, έτσι, σε ένα σερί 8 ταινιών που βρέθηκαν στο νούμερο 1 και είχαν κέρδη άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων – τα «Men in Black 2», «Bad Boys 2», «I, Robot», «Shark Tale», «Hitch», «The Pursuit of Happyness, «I Am Legend» και «Hancock».

Στη συνέντευξή του στους NY Times, εξήγησε ότι τώρα έχει αλλάξει τρόπο σκέψης. Και «η στρατηγική για να γίνω ο μεγαλύτερος σταρ του κόσμου ανήκει πια στο παρελθόν».

«Συνειδητοποίησα ότι, προκειμένου να περάσω καλά και να βοηθήσω πραγματικά, πρέπει να ασχοληθώ περισσότερο με την εξερεύνηση του εαυτού μου. Θέλω να πάρω τέτοιους ρόλους, που θα μπορέσω να κοιτάξω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τις ιδέες που είναι σημαντικές για εμένα. Πλέον, έχω μηδενικό ενδιαφέρον για αυτό (το να γίνει ο κορυφαίος)».