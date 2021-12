Ετοιμαστείτε για giveaway Tesla αυτοκινήτου

O Elon Musk κουράστηκε. Κουράστηκε από όλα – μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά σε εταιρείες. Σκέφτεται λοιπόν να κάνει κάτι πιο δημιουργικό: να τα παρατήσει όλα και να γίνει influencer.

«Λέω να παραιτηθώ από τις δουλειές μου και να γίνω full-time influencer, τι λέτε;», έγραψε στο Twitter.

Μάλλον δεν το έλεγε σοβαρά – αν και τότε που ρώτησε αν θα έπρεπε να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla, μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί ξεκίνησε να το κάνει πράξη. Από εκείνη τη μέρα, έχει πουλήσει μετοχές αξίας 12 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt