O Mr. Big ζει και διαφημίζει το «μοιραίο» ποδήλατο

Spoiler alert!

O Mr. Big γράψαμε ότι πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο του 'And Just Like That' αφού έπαθε καρδιακή προσβολή μετά από το πρόγραμμα γυμναστικής που έκανε με το ποδήλατό του, της εταιρείας Pelaton.

Στην πραγματική ζωή όμως ο ηθοποιός Chris Noth ανεβαίνει και πάλι στο ποδήλατο του brand και μάλιστα το διαφημίζει. Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφήμιση έγινε viral. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη διαφήμιση της εταιρείας μαζί με την γυμνάστρια του προγράμματος, Jess King, αλλά και τον Ryan Reynolds.

Ο Noth κάθεται στον καναπέ με την King και φλερτάρουν ενώ ακούγεται μια φωνή: "και κάπως έτσι είναι ζωντανός”.

To διαφημιστικό spot είναι μία απάντηση στη σειρά που δείχνει τον Mr.Big να πεθαίνει στα χέρια της Carrie αφού είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα στο διάσημο ποδήλατο γυμναστικής. Μάλιστα, η Pelaton μετά από το επεισόδιο κατάφερε να οργανώσει νέα καμπάνια μέσα σε δυο μέρες και με ένα πολύ έξυπνο σενάριο.