Η Zoe Lister-Jones αποκαλύπτει για τον Chris Noth: «Ήταν μεθυσμένος στα γυρίσματα, παρενοχλούσε συνεχώς μια γυναίκα»

Η Zoe Lister-Jones μίλησε για τις κατηγορίες εναντίον του Chris Noth

Η Zoe Lister-Jones μίλησε για τις κατηγορίες εναντίον του Chris Noth, λίγες ώρες αφότου δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση.



Στις 16 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός του Life in Pieces, 39, μοιράστηκε μια μακροσκελή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον 67χρονο σταρ του Sex and the City, ότι «παρενοχλουσε διαρκώς σεξουαλικά μια άλλη promoter» και ισχυρίστηκε ότι ήταν «μεθυσμένος στο set» κατά τα γυρίσματα του Law & Order.



Αναφερόμενη στον θάνατο του χαρακτήρα του Noth στο reboot του Sex and the City, η Lister-Jones έγραψε στο Instagram: «Την περασμένη εβδομάδα ο φίλος μου με ρώτησε πώς ένιωθα για τον θάνατο του κυρίου Big στο And Just Like That..., και είπα: ειλικρινά, ένιωσα ανακούφιση».

Η Zoe Lister-Jones ισχυρίστηκε ότι στα 20 της, εργαζόταν σε ένα κλαμπ που ανήκε στον Noth, και «στις λίγες περιπτώσεις που εμφανιζόταν, παρενοχλούσε συνεχώς με μια άλλη promoter». Η ηθοποιός δεν κατονόμασε την γυναίκα στη δήλωσή της. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι Ο Noth είχε ανάρμοστη συμπεριφορά αργότερα το ίδιο έτος, όταν εμφανίστηκε στο Law & Order ως guest star δίπλα στον Noth, ο οποίος έπαιζε τον Det. Logan στην εκπομπή.

«Κατά τη σκηνή της ανάκρισής μου είχε μια μπύρα κάτω από το τραπέζι που έπινε ενδιάμεσα», ισχυρίστηκε. «Σε μια λήψη πλησίασε κοντά μου, μύρισε το λαιμό μου και μου ψιθύρισε: «Μυρίζεις ωραία». Δεν είπα τίποτα. Ο φίλος μου στο club δεν είπε ποτέ τίποτα. Είναι τόσο σπάνιο να μιλάμε».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της ηθοποιού, πηγή από το περιβάλλον του Noth είπε στο E! News, «Αυτό φαίνεται σαν μια προφανής προσπάθεια να μπουν στη συζήτηση και να ισχυριστεί κανείς ότι ο Chris ήταν μεθυσμένος στα γυρίσματα του Law & Order, κάτι το οποίο είναι αναληθές».



Η Lister-Jones έγραψε επίσης ότι «οι εμπειρίες της είναι μικρές σε σύγκριση με τις αφηγήσεις των γενναίων γυναικών που κατηγορούν τον Noth», ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της με το «F--k Mr. Big».

Όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του And Just Like That, και το δημοσίευμα του Hollywood Reporter που αναφέρει ότι ο ηθοποιός που υποδύεται τον Mr. Big έχει κατηγορηθεί δύο φορές για σεξουαλική κακοποίηση.

Δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο 67χρονος τους επιτέθηκε σεξουαλικά, όταν τις οδήγησε σε ιδιωτικά μέρη και τις βίασε – το πρώτο περιστατικό συνέβη το 2004 και το δεύτερο το 2015.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.