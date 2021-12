O Leo ξαναζέι τον Τιτανικό, 24 χρόνια μετά

Θυμάστε την πρώτη συνάντηση του Jack και της Rose στον Τιτανικό; Όταν εκείνη σκεφτόταν να δώσει τέλος στη ζωή της και να πηδήξει στον ωκεανό, κι εκείνος της είπε ότι θα έπεφτε μαζί της; E, o Leonardo DiCaprio το έκανε πράξη, 24 χρόνια μετά. Για να σώσει τα δύο σκυλάκια του.

Μιλώντας στο Around the Table του Entertainment Weekly, ο Leo εξήγησε ότι ο Jack και η Jill, όπως ονομάζονται τα χάσκι του, έπεσαν σε μία παγωμένη λίμνη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Don’t Look Up. Και η συμπρωταγωνίστριά του, Jennifer Lawrence, τον διέκοψε για να πει την ιστορία λίγο καλύτερα.

«Ένα από τα σκυλιά έπεσε και εκείνος βούτηξε στην παγωμένη λίμνη για να το σώσει», είπε. «Το άλλο άρχισε να γλείφει αυτό που πνιγόταν, και τελικά βρέθηκαν όλοι μαζί μέσα σε μια παγωμένη λίμνη».

Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός είπε ότι τα κατοικίδιά του «δεν καταλάβαιναν τι είναι η παγωμένη λίμνη», επειδή ζουν στην California.

«Είμαι σίγουρη πως αναρωτιέστε όλοι, επειδή κι εγώ αναρωτιόμουν, αμέσως πήγε και γδύθηκε στο αυτοκίνητο», πρόσθεσε η JLaw.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Adam McKay, που ήταν παρών στο πάνελ, περιέγραψε τους σκύλους του Leo σαν «απόλυτους τυφώνες», με τη Lawrence να συμφωνεί.