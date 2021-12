Ο William μάλλον δε θα περάσει το ρεβεγιόν όπως το φανταζόταν

Θυμάστε που ο πρίγκιπας William είχε ξαναγίνει αγαπητός σε όλους μας και λέγαμε τι καλός πατέρας που είναι, πόσο αστείος και ότι ανυπομονούμε να τον δούμε στον θρόνο; Αν ναι, έχουμε κακά νέα. Γιατί επανήλθε στο φως η φημολογούμενη παράλληλη σχέση του με την πρώην στενή φίλη της Kate Middleton και έπεσε στα μάτια μας, για μία ακόμη φορά.

Δε χρειάστηκε προσπάθεια, απλώς μία αναφορά του ονόματός της στο Twitter. Η Rose Handbury, η οποία υπήρξε μία από τις καλύτερες φίλες της Kate κι έκανε στενή παρέα με το royal ζευγάρι (πάντα με τον σύζυγό της), φέρεται να ήταν η ερωμένη του Will κατά τη διάρκεια της τρίτης εγκυμοσύνης της Δούκισσας του Cambridge. Τα πρώτα στοιχεία αυτού του δεσμού κυκλοφόρησαν – στο Twitter, πού αλλού; - το 2019 και όταν, τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, βρετανικό μέσο ενημέρωσης δημοσίευσε λεπτομέρειες, δέχθηκε μήνυση από το παλάτι. Την ίδια εποχή, η Meghan Markle ξεκίνησε να δέχεται επίθεση από τα media και κανείς δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει.

Ενώ η προειδοποίηση του William φάνηκε να τρόμαξε τα ΜΜΕ, τώρα ο δημοσιογράφος Alex Tiffin επανέφερε το θέμα στη δημοσιότητα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο συντάκτης της Daily Mail, Richard Eden, έγραψε σε tweet πως «ειλικρινά ανησυχώ πως η κριτική του πρίγκιπα Harry και της Meghan για ρατσιστές royals που δεν κατονομάζουν, αύξησε τον κίνδυνο επιθέσεων στη βασιλική οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, η ασφάλειά τους πρέπει να αυξηθεί».

Ο Tiffin αποφάσισε να του απαντήσει.

«Θα προτιμούσα τα media απλώς να κατονόμαζαν τον πρίγκιπα William ως το εν λόγω άτομο, αντί να το κρύβουν, όπως έκαναν με τον δεσμό του με τη Rose», ξεκίνησε.

«Υ.Γ. Τα ασφαλιστικά μέτρα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου είναι άχρηστα στη Σκωτία, τον τόπο κατοικίας μου, και καμία νομική πίεση δε θα σβήσει το γεγονός ότι ο πρίγκιπας William είχε δεσμό με τη Rose Handbury. Καλό σας απόγευμα.»

Multiple UK news outlets have had evidence of the affair and his other comments, some even spoke of them on this site before legal threats saw them delete.



A Royal shouldn't be afforded extra protection from scrutiny than any other public figure.



Journalists report, not handle December 28, 2021

«Πολλά βρετανικά μέσα είχαν αποδείξεις της σχέσης και άλλων σχολίων του, κάποιοι μίλησαν γι’ αυτά στο site αυτό, πριν νομικές απειλές οδηγήσουν στη διαγραφή τους. Ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δε θα πρέπει να προστατεύεται περισσότερο από κάθε άλλο δημόσιο πρόσωπο, όταν πρόκειται για έρευνες. Οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν ειδήσεις, δε χειρίζονται καταστάσεις».

Κι αμέσως οι αναρτήσεις έγιναν viral. Το ίδιο και το hashtag #princewilliamaffair.

«Έχω μία ερώτηση», έγραψε κάποιος. «Η φορολογία μου συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην πληρωμή των δικηγόρων που ανέλαβαν τα ασφαλιστικά μέτρα ή δικηγόρων που εμποδίζουν τα μέσα ενημέρωσης να γράψουν για τον δεσμό σας; Νιώθω πως έχω δικαίωμα να ξέρω».

I have a question for #PrinceWilliam #kensingtonpalace Did my tax pay in any way for your injunction or lawyers which prevents the media from reporting on your affair(s)? I feel like I have a right to know that. #princewilliamaffair pic.twitter.com/y0zJPZ3Wsq — Anna (@Anna__with_an_A) December 29, 2021

«Το Παλάτι του Kensington και τα tabloids λέγεται πως συνεργάζονται σ’ αυτήν τη χρόνια επίθεση στον Harry και τη Meghan – όλα για να καλύψουν την παράνομη σχέση του William. Ακριβώς όπως ο μπαμπάς του έκανε στην Diana», σημείωσε κάποιος άλλος.

To all the Americans wondering why #PrinceWilliam is trending it’s because Kensington Palace and the tabloids are believed to be partners in the years-long attack on #HarryandMeghan — all to cover up the #princewilliamaffair. Just like his daddy did to Diana. pic.twitter.com/Q24mhWI5gj — Vee 🎙 Sussex Set Podcast (@MeghanMood) December 29, 2021

Καλό 2022 από εμάς.