To House of Gucci εξάντλησε τον Adam Driver: «Ήμουν πολύ έτοιμος να τελειώσει»

Ο ηθοποιός δεν ενθουσιάστηκε όσο θα περιμέναμε

Το 2021 ήταν η χρονιά του Adam Driver. Πρωταγωνίστησε σε τρεις μεγάλες παραγωγές (Annette, The Last Duel και House of Gucci), ενώ παίρνει επιτέλους τη δημοσιότητα που του αξίζει. Κι ενώ όλοι έχουμε ενθουσιαστεί που τον βλέπουμε στον ρόλο του Maurizio Gucci, ενώ ο Jared Leto λάτρεψε τόσο την παραγωγή, που είναι έτοιμος να επιστρέψει για το prequel, ο ίδιος μάλλον δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό W, ο Driver χαρακτήρισε το House of Gucci ως τη δυσκολότερη από τις τρεις ταινίες, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Η εμπειρία ήταν τόσο εξαντλητική που δεν εμφανίστηκε καν στο πάρτι μετά τα γυρίσματα. «Έχοντας περάσει 14 ώρες την ημέρα ως Gucci, ήμουν πολύ έτοιμος να τελειώσει», δήλωσε.

«Γενικά, φεύγω αμέσως από τις δουλειές. Δεν έχω πάει σε τέτοιο πάρτι από την εποχή του Girls. Θέλω απλά να βγάλω τον χαρακτήρα από το σύστημά μου και να πάω σπίτι μου»

Του άρεσε, ωστόσο, που υποδύθηκε έναν τόσο περίπλοκο χαρακτήρα. «Ο τρόπος με τον οποίο παίρνει πολύτιμα πράγματα και τα πετάει, που είναι ο πιο κομψός άνδρας – αυτά τα στοιχεία ήταν ενδιαφέροντα», εξήγησε σχετικά με τον Maurizio Gucci. Μάλιστα, έκανε ό,τι μπορούσε για να τελειοποιήσει το «Gucci walk», δηλαδή το ασυνήθιστο περπάτημά του. Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε και το έκρινε απαραίτητο «γιατί έτσι περπατούσαν γενιές της οικογένειας».

Αποκάλεσε, έπειτα, τον Gucci «έναν άνδρα που απέρριψε τον κόσμο που γνώριζε και επαναπροσδιόρισε τη ζωή του και, τελικά, ερωτεύτηκε έναν κόσμο που είναι τοξικός. Είναι ένα θύμα του χρόνου».

Υπήρχε κάτι που πρέπει να απόλαυσε, βέβαια: Οι ερωτικές σκηνές με τη Lady Gaga τις οποίες, όπως έχει αποκαλύψει, «έζησαν στο έπακρο».