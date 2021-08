Πώς ο Adam Driver αμφισβητεί τα πρότυπα ομορφιάς και αλλάζει την έννοια της αρρενωπότητας

Ο Adam Driver σίγουρα απέχει πολύ από το κλασικά πρότυπα ομορφιάς των προηγούμενων δεκαετιών και όμως έχει καταφέρει να βάλει φωτιά στο internet. Σε μία εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν θα ήταν ατυχές να παραμείνουν ίδιες οι αντιλήψεις μας γύρω από την ομορφιά και την αρρενωπότητα.

Τι κι αν ο Brand Pitt θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας; Τι κι αν γεμίζαμε με αφίσες του Leonardo DiCaprio τα εφηβικά μας δωμάτια; Είναι αδύνατον να παραβλέψουμε πως μία νέα γενιά ηθοποιών είναι εδώ για να ταράξει τα νερά. Ο Timothée Chalamet, κατάφερε να κλέψει την παράσταση από τον ξανθό και μυώδη Καλιφορνέζο ηθοποιό Armie Hammer στο «Call Me By Your Name», καθώς ο Adam Driver έκανε εκατομμύρια γυναίκες να παραληρήσουν όταν εμφανίστηκε ως Κένταυρος στη νέα καμπάνια αρώματος της Burberry.

Το Hollywood πάντα έδινε τη γραμμή όσον αφορά τα πρότυπα ομορφιάς. Το 1950 κυριαρχούσε ο επαναστάτης χωρίς αιτία, James Dean, που αποτέλεσε πρότυπο μίας rock and roll νεολαίας αλλά και ολόκληρης της Αμερικής των 50s. Toν διαδέχθηκε το αψεγάδιαστο πρόσωπο του Marlon Brando στα 60s για να φτάσουμε στον all time classic Brad Pitt. Πώς λοιπόν κατάφερε ο αντισυμβατικά όμορφος Adam Driver να μπει στη λίστα των sex symbols;

Γεννημένος σε οικογένεια Βαπτιστών, ήταν βαθιά θρησκευόμενος από μικρός. Σε ηλικία 18 ετών, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, εντάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Η μοίρα του φάνηκε να έχει καθοριστεί. Δύο χρόνια αργότερα όμως, απολύθηκε από το στρατόπεδο Pendleton της Καλιφόρνια για ιατρικούς λόγους, τρεις μήνες πριν από την αποστολή του στο Ιράκ. Τότε ήταν που η ζωή και οι φιλοδοξίες του Adam Driver πήραν νέα τροπή.

Από το 2005 έως το 2009, σπούδασε υποκριτική στη σχολή Juilliard στη Νέα Υόρκη. Αν και ήταν φιλόδοξος και ιδιαίτερα εργατικός, στην αρχή βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές απορρίψεις. Οι πρώτες του δουλειές ήταν στην τηλεόραση, όπου εμφανίστηκε σε μερικές αστυνομικές σειρές όπως το «The Unusuals» και το «Law & Order: Special Victims Unit». Ήταν όμως η σειρά «Girls» που απογείωσε την καριέρα του και οι σέξι σκηνές της που τον έβαλαν στο στόχαστρο των fan. Δεν έμεινε όμως εκεί. Κατάφερε να περάσει από έναν ρόλο σε αμερικανική σειρά στα κόκκινα χαλιά του Φεστιβάλ των Καννών, των Χρυσών Σφαιρών και άλλων τελετών απονομής σε διάστημα μόλις λίγων μηνών, γεγονός αρκετά εντυπωσιακό.

Ίσως ήταν λοιπόν οι αυστηρές επιλογές ρόλων που του επέτρεψαν να γίνει - εν ριπή οφθαλμού -Hollywood Darling. Η αλήθεια είναι ότι στην διάρκεια της μέχρι τώρα καριέρας του, τον έχουν εμπιστευθεί κάποιοι από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτης: ο Steven Soderbergh στο «Logan Lucky», οι Αδερφοί Coen στο «Inside Llewyn Davis», ο Jim Jarmusch στο «Paterson», ο Noah Baumbach στο «Why We're Young», ο Spike Lee και ο Martin Scorsese στο «Silence». Ο τελευταίος μάλιστα αποκάλεσε τον Driver, «έναν από τους καλύτερους, αν όχι τον καλύτερο, ηθοποιό της γενιάς του». Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν μεγάλες παραγωγές όπως το «Marriage Story», το «Annette» και το πολύαναμενόμενο House of Gucci, όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό της Lady Gaga.

Η εξαιρετική του ερμηνεία, το βάθος που φέρνει στους χαρακτήρες του και το ότι είναι ένας άνθρωπος της εποχής του, τον κάνουν κάτι παραπάνω από ένα ελκυστικό αθλητικό σώμα και θέτουν σε αμφισβήτηση την ίδια την έννοια του sex symbol. Με τη μοναδική βιβλική ομορφιά του, την τρυφερότητα και τη μαγνητική αύρα του, προσφέρει ένα νέο όραμα για την ίδια την έννοια της αρρενωπότητας, που ανταγωνίζεται στα ίσα την τελειότητα του Marlon Brando ή του Leonardo DiCaprio.

Πέρασε ανεπιστρεπτί η εποχή που αρκούσε μία καλή εμφάνιση για να χαρίσει σε κάποιον τον τίτλο του sex symbol, τώρα περισσότερο από ποτέ η τελειότητα θεωρείται βαρετή. Ο Adam Driver την αμφισβητεί ανοιχτά και αλλάζει την κυρίαρχη αφήγηση γύρω από την έννοια της ομορφιάς.

