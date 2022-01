Οι χαρακτήρες του «Sex and the City» επέστρεψαν μέσα από τη σειρά «And Just Like That» και αν σε κάτι θα συμφωνούσαμε είναι οι αλλαγές που έγιναν τόσο στα πρόσωπα όσο και το σκάνδαλο με τον Chris North επηρέασαν την εξέλιξή της.

Εκτός από την απουσία της Kim Cattrall που δεν άρεσε σε πολλούς, ήρθε και ο ξαφνικός θάνατος του Mr. Big. Ακόμη, η απώλεια του ηθοποιού Wille Garson κόστισε πολύ σε όλο το καστ της σειράς.Τα πράγματα έγιναν χειρότερα, βέβαια, όταν βγήκαν στο φως οι κατηγορίες εναντίον του North για σεξουαλική κακοποίηση.

Για όλα αυτά μίλησε η Cynthia Nixon ενώ επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή έκοψε τις προγραμματισμένες σκηνές του Νorth. «Nομίζω πως ήμασταν πολύ τυχεροί που αυτές οι αλλαγές κατάφεραν να γίνουν και θεωρώ πως είμαστε πολύ περήφανοι για το show». Όπως αποκάλυψε, ήταν κοινή απόφαση μεταξύ του καστ, των σεναριογράφων και των παραγωγών, το να κοπούν οι σκηνές που είχε ήδη γυρίσει ο ηθοποιός.

«Ευτυχώς, δεν ήταν μία τεράστια αναδιαμόρφωση από τη στιγμή που ο Chris είχε σκοτωθεί νωρίς και ήταν να επανεμφανιστεί αργότερα στο φινάλε», δήλωσε η ηθοποιός, που είναι και παραγωγός στη σειρά.

Η ίδια θέλησε να μιλήσει και για τον θάνατο του Garson που σόκαρε όλους τους συνεργάτες του, ενώ οι συντελεστές αναγκάστηκαν να ξαναγράψουν τον ρόλο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

«Θέλαμε ο κόσμος να μη αφαιρεθεί, κυρίως με τον θάνατο του Willie Garson, που είναι ένα τόσο επώδυνο πράγμα. Δεν θέλαμε να αποσπάσουμε την προσοχή τους από τους φανταστικούς χαρακτήρες».

Όσο για το αν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος, η ηθοποιός απάντησε: «Ακόμα κι αν είμαι παραγωγός και είχα την ευκαιρία να σκηνοθετήσω ένα επεισόδιο, δεν είμαι συγγραφέας. Συνεπώς, αυτό είναι ένα από τα σπουδαία προνόμια του να είσαι συγγραφέας, δεν είναι η δουλειά μου να το αποφασίσω, ευτυχώς. Ξέρεις, η δουλειά μου είναι να λέω αυτό που δε μοιάζει σωστό για τον χαρακτήρα μου. Αλλά σε ό,τι αφορά τους υπέροχους συγγραφείς μας, το ονειρευόμαστε. Γνωρίζουν καλύτερα από ό,τι εγώ».