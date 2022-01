Ο Javier Bardem ντύθηκε Bond Girl για χάρη του Daniel Craig και τραγούδησε στα γενέθλιά του ως Marilyn Monroe

Ο Bardem κάποτε έγινε Bond girl κι εξηγεί τον λόγο της μεταμφίεσής του!

O Daniel Craig και ο Javier Bardem κατά τα γυρίσματα της ταινίας James Bond του 2012, Skyfall, είχαν γίνει τόσο κολλητοί που o Bardem κάποτε είχε μια τέλεια ιδέα για να κάνει ξεχωριστά τα γενέθλια του φίλου του.

Ο Bardem ντύθηκε Bond girl, τραγουδώντας ως άλλη Marilyn Monroe το "Happy Birthday to You" στον Craig. Οι δύο ηθοποιοί αποκάλυψαν τα παραπάνω σε μια διαδικτυακή συζήτησή τους στα πλαίσια του Actors on Actors του περιοδικού Variety από το Amazon Studios.

Τα γενέθλια του Craig και του Bardem είναι με μία μέρα διαφορά τον Μάρτιο, οπότε αποφάσισαν τότε να τα γιορτάσουν από κοινού. Όπως δήλωσε ο πρώτος: «Θυμάμαι που ήσουν ντυμένος γυναίκα αλλά ξέρω ότι αυτό είναι μια ολόκληρη, διαφορετική ιστορία».

Ο Bardem από την πλευρά του πρόσθεσε: «Πετάχτηκα από την τούρτα γενεθλίων σαν Bond girl εκείνη τη νύχτα και Θεέ μου, ήμουν στ' αλήθεια. Τραγούδησα "Happy Birthday to You" σαν τη Marilyn Monroe». Ο ίδιος ρώτησε τότε αν ήθελαν όντως να τον ακούσουν να τραγουδάει κι έτσι το δοκίμασε επί τόπου.

Σίγουρα, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διασκεδαστικό, όπως και το θέαμα που ήταν μέρος της έκπληξης των γενεθλίων του Craig.