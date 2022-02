Brit Awards 2022: Οι μεγάλοι νικητές και ο θρίαμβος της Adele

Τα Brit Awards 2022 επέστρεψαν στο O2 Arena του Λονδίνου, με νέες κατηγορίες, εντυπωσιακά performances και τους μεγάλους νικητές.

Με μία λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκαν τα Brit Awards 2022, το βράδυ της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου στο O2 Arena του Λονδίνου. Oικοδεσπότης ήταν o Mo Gilligan, stand up κωμικός που έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμα βραβεία και υποψηφιότητες και sold out περιοδείες. Tα Brit Awards πρόσθεσαν αυτή τη χρονιά τέσσερις νέες κατηγορίες μουσικών ειδών: το Alternative/rock Act, το Dance Act, το Hip Hop/Rap/Grime Act και το Pop/ RnB Αct, ενώ όπως είχε προαναγγελθεί καταργήθηκαν οι έμφυλες κατηγορίες των βραβείων και αντικαταστάθηκαν από μία κοινή κατηγορία για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς για τον Διεθνή Καλλιτέχνη της Χρονιάς. Επίσης προστέθηκε η κατηγορία Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς.

Οι μεγάλοι νικητές





Μεγάλη νικήτρια των Brit Awards 2022 ήταν όπως ήταν αναμενόμενο, η Αdele, η οποία έλαβε τρία βραβεία και μάλιστα τα κορυφαία της χρονιάς για τον Bρετανό καλλιτέχνη της χρονιάς, Tο βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς με το «30» και το Βρετανικό τραγούδι της χρονιάς με το Easy On Me. Επίσης ήταν υποψήφια για το βραβείο του καλύτερου Pop /R&B καλλιτέχνη το οποίο τελικά κέρδισε η Dua Lipa.

Στις Διεθνείς κατηγορίες των Βrit Awards 2022, Διεθνής Kαλλιτέχνης της χρονιάς αναδείχθηκε η Billie Eilish και Διεθνές Συγκρότημα της χρονιάς oι Silky Sonic του Bruno Mars και του Anderson Paak, Διεθνές τραγούδι της χρονιάς ανακηρύχθηκε το Good For You της Olivia Rodrigo. Νικήτρια του Rising Star Αward ήταν η Holly Humberstone.

Εντυπωσιακά Performances

Η σκηνή των βρετανικών μουσικών βραβείων φιλοξένησε μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της βρετανικής και της Διεθνούς μουσικής σκηνής. Τη βραδιά άνοιξαν ο Ed Sheeran και οι Bring Me The Horizon με το Bad habits και ακολούθησαν η Anne Marie με τον KSI και τον Digital Farm Animals στα τραγουδια «Kiss Μy», «Don't Play» και «Ηoliday».

Αναλυτικά οι νικητές:

Kαλλιτέχνης της Χρονιάς

Adele

Group

Wolf Alice, Dirty Hit

Brits Rising Star

Holly Humberstone

Song of the year

Adele, “Easy on Me”

Best new artist

Little Simz

Album of the year

Adele, 30

Alternative/rock act

Sam Fender, Polydor

Hip-hop/rap/grime act

Dave, Dave Neighbourhood



Dance act

Becky Hill, Polydor



Pop/R&B act

Dua Lipa, Warner Records



International artist

Billie Eilish, Polydor/Interscope

International group

Silk Sonic (Bruno Mars/Anderson. Paak)

International song of the year

Olivia Rodrigo, “Good 4 U”

Songwriter of the year

Ed Sheeran

Producer of the year

Inflo