Monica Bellucci: «Αν δουλεύεις μόνο για την ομορφιά, η καριέρα σου θα κρατήσει 5 λεπτά»

Η Monica Bellucci μίλησε για την ομορφιά, την κόρη της και τον δυσκολότερο ρόλο της καριέρας της

Η Monica Bellucci είναι πολλά παραπάνω από μία πανέμορφη γυναίκα. Κι όμως, διαρκώς στεκόμαστε στην εντυπωσιακή της εμφάνιση – άνδρες δημοσιογράφοι προσπαθούν υπερβολικά, κάνοντας λόγο για τον τρόπο με τον οποίο «σκούπιζε τον αφρό του cappuccino με τα μακριά, άβαφτα νύχια των τέλειων δακτύλων της». Ναι, αυτό γράφτηκε σε συνέντευξη του 2004.

«Είναι αστεία όλα αυτά», δήλωσε στον Guardian. «Είναι μια φαντασίωση που διαιωνίζεται χωρίς λόγο, γιατί κανείς δεν την πιστεύει. Εγώ δεν την πιστεύω. Ούτε ο άλλος την πιστεύει».

«Ζούμε στον κόσμο της εικόνας, αλλά η δουλειά δεν έχει σχέση μόνο με την ομορφιά. Αν είναι μόνο για την ομορφιά, δεν μπορείς να δουλέψεις πάνω από πέντε λεπτά».

Η Monica Bellucci σπούδασε νομική, έγινε μοντέλο, ασχολήθηκε με το σινεμά και τώρα, ενσαρκώνει τη Maria Callas. Πάντα φοβόταν να εμφανιστεί στη θεατρική σκηνή. Το ενδεχόμενο να το κάνει, δεν περνούσε ούτε από τα πιο τρελά της όνειρα. Δεν το έχει συνηθίσει ακόμη, εξακολουθεί να αισθάνεται άσχημα γιατί «έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους απέναντί σου, και πρέπει να διαχειριστείς όλες τους τις ενέργειες».

Συμφώνησε να συμμετάσχει στις παραστάσεις εξαιτίας ενός καλού της φίλου, ο οποίος την πίεσε πολύ. Εκείνη, ενώ γνώριζε ήδη τα πάντα για την Callas ως diva της Όπερας. Τώρα, την προσέγγισε ως γυναίκα.

Το 2021, έπαιξε στο The Girl In The Fountain του Antongiulio Panizzi, το οποίο προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορίνο. Υποδύθηκε την ηθοποιό και μοντέλο Anita Ekberg, η οποία «έμεινε στη Ρώμη ενώ θα έπρεπε να είχε φύγει. Όλα φαίνονταν πανέμορφα, όμως στην πραγματικότητα, η Ρώμη την κατέστρεψε». Εκεί, γνώρισε τον «λάθος άνδρα» - τον ηθοποιό Anthony Steel, ο οποίος τη ζήλευε αφόρητα.

Η Ekberg και η Callas έχουν πολλά κοινά, σύμφωνα με τη Monica Bellucci. «Κι οι δύο είναι γυναίκες που προσπάθησαν να είναι ελεύθερες σε μία εποχή που αυτό ήταν δύσκολο. Ήταν ανεξάρτητες σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά ακόμη αιχμάλωτες σε ζητήματα καρδιάς».

Παρότι ήταν πάντα από τα κορυφαία ονόματα του κινηματογράφου, ποτέ δεν αγάπησε το Hollywood. Προτιμούσε την Ευρώπη, όπου «η ιδέα των VIPs είναι εντελώς διαφορετική». Πήγαινε κανονικά τα παιδιά της στο σχολείο, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ, μπόρεσε να έχει μία όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.

Η κόρη της, Deva, φαίνεται πως θα ακολουθήσει τα χνάρια της. Την ανακάλυψαν στα 14, σε μία κοινή τους φωτογράφηση και της ζήτησαν την άδεια να συνεργαστούν. Ενώ δίστασε στην αρχή, την ίδια χρονιά έγινε το πρόσωπο ενός αρώματος των Dolce&Gabbana και, παρά τη μικρή της ηλικία, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης τη λάτρεψαν. Ήταν μαθήτρια και κυκλοφορούσαν άρθρα σχετικά με την ερωτική της ζωή.

«Είχε το ένα πόδι στο σχολείο και τη φυσιολογική ζωή, και το άλλο στον κόσμο των ενηλίκων», είπε η Monica Bellucci. «Ξέρει τι εστί δουλειά».

Παραμένει προστατευτική, όμως την ενθαρρύνει να ακολουθεί τα όνειρά της. Την εμπιστεύεται, βλέπει πως είναι συνειδητοποιημένη. «Οι νέοι σήμερα δεν ανταγωνίζονται όπως παλιά, είναι πιο υπεύθυνοι», εξήγησε. «Παλιά, οι χώροι ήταν κλειστοί: ή θα ήσουν μοντέλο, ή ηθοποιός, δεν πήγαιναν μαζί. Δεν είναι έτσι πια».