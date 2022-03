O Sam Elliott βρήκε το The Power Of The Dog «σκ@τ@» γιατί οι cowboy δεν μπορεί να είναι gay, λέει

Σε ένα κρεσέντο ομοφοβίας, ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τη γνώμη του για το Power Of The Dog

Ο Sam Elliott έκανε καριέρα υποδυόμενος τον cowboy. Ίσως μπερδεύτηκε και ξέχασε πως στην περίπτωσή του, η ζωή δε συνάντησε την τέχνη κι ο ίδιος είναι ηθοποιός. Ή, επειδή συμμετείχε σε πολλά western, θεωρεί ότι εκείνος μπορεί να αποφασίζει ποιος θα τα γυρίζει, ποια θα είναι η υπόθεση και τι ακριβώς θα φορούν οι πρωταγωνιστές.

Μιλώντας στο podcast του Marc Maron, WTF, αποφάσισε να μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για το The Power Of The Dog που, παρεμπιπτόντως, έχει 12 υποψηφιότητες για Oscar, ενώ είπε και τη γνώμη του για πολλά LGBTQ+ ζητήματα.

«Θέλεις να μιλήσουμε για αυτήν την αηδία», είπε, όταν τον ρώτησαν για την ταινία του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Benedict Cumberbatch ως ένας σεξουαλικά καταπιεσμενος γκέι κτηνοτρόφος, κακοποιητικός απέναντι στη σύζυγο του αδελφού του και τον γιο της.

Παρομοίασε τους χαρακτήρες με strippers, «που φορούν παπιγιόν και τίποτα άλλο».

«Έτσι έμοιαζαν αυτοί οι γ@μημένοι καουμπόηδες στην ταινία. Τρέχουν πάνω κάτω με δερμάτινες περισκελίδες, χωρίς μπλούζα. Είναι και όλες αυτές οι έμμεσες αναφορές στην ομοφυλοφιλία καθ’ όλη τη διάρκεια της γ@μημένης ταινίας». Μία καθόλου ήρεμη τοποθέτηση.

Όταν ο Maron του εξήγησε ότι αυτές ακριβώς οι έμμεσες αναφορές ήταν το νόημα του έργου, ο ηθοποιός εξερράγη.

«Μα πού είναι το Western σ’ αυτό το Western; Θέλω να πω, ο Cumberbatch ποτέ δεν έβγαλε τις γ@μημένες περισκελίδες του. Είχε δύο ζευγάρια – ένα μάλλινο και ένα δερμάτινο. Και κάθε γ@μημένη φορά που έμπαινε στο δωμάτιο από κάπου – ποτέ δεν ήταν καβάλα σε άλογο, ίσως μία φορά – έμπαινε στο γ@μημένο σπίτι, έτρεχε από τις γ@μημένες σκάλες, πήγαινε να ξαπλώσει στο κρεβάτι με τις περισκελίδες και να παίξει μπάντζο. Τι διάολο;»

Φυσικά, έπρεπε να μιλήσει και για τη σκηνοθέτιδα Jane Campion που, παρότι είναι «εξαιρετική» - δικά του λόγια – δεν είχε καμία δουλειά να ασχοληθεί με κάτι τόσο αμερικανικό, εφόσον η ίδια είναι από τη Νέα Ζηλανδία.

«Λατρεύω τις προηγούμενες δουλειές της, αλλά τι διάολο ξέρει αυτή η γυναίκα από εκεί κάτω, από τη Νέα Ζηλανδία, για την αμερικανική Δύση;», συνέχισε απτόητος. «Εγώ μόλις ήρθα από το Τέξας όπου έκανα παρέα με οικογένειες – όχι άνδρες – αλλά οικογένειες. Μεγάλες οικογένειες πολλών γενεών που αφιέρωσαν τις ζωές τους στο να είναι καουμπόηδες. Και, όταν είδα αυτήν την ταινία, σκέφτηκα “Τι; Πού είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, σήμερα;”»

Το Twitter δεν ενθουσιάστηκε. Μπορούμε να το κατηγορήσουμε, άραγε;

The thing about this “who gets to tell a Western” discourse today is 1. Westerns overwhelmingly leave out and marginalize the actual people fundamental to the history of the American West, and 2. Right, like New Zealand has absolutely nothing in common with the American West. — Gennifer Hutchison (@GennHutchison) March 1, 2022

My favorite American filmmaker is Sergio Leone. — BenDavid Grabinski+ (@bdgrabinski) March 1, 2022

I like Sam Elliott but someone probably needs to remind him he's an actor from Sacramento who lives in Malibu, not an actual cowboy March 1, 2022

Sam Elliot turning to his wife when they start smooching in Brokeback Mountain pic.twitter.com/fh9rDpIeKI — colin (@colinyourking) March 1, 2022

Sam Elliot finding out that Spaghetti Westerns were directed by Italians pic.twitter.com/zdws52Cokp — XOXO - Gossip Hoe (@ally_mute) March 1, 2022

Sam Elliot tries to smear The Power of the Dog for getting cowboy culture all wrong.



Well, we can't all be John Wayne. pic.twitter.com/ZOaJW0HVxc — Ryan Adams 🎞️🏳️‍🌈 (@filmystic) March 1, 2022

Oh, Sam Elliot. What if I were to tell you that all American westerns are doing it wrong. — jana (@janaunplgd) March 1, 2022

Sam Elliot watching Power of the Dog pic.twitter.com/of0b4TLKdi — Lewis 🍿 (@lewisjwr) March 1, 2022