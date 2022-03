Η Sandra Bullock μετανιώνει μόνο για μια ταινία: «Ακόμη ντρέπομαι που την έκανα»

Η Sandra Bullock αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι μετανιώνει μόνο για μια ταινία στην καριέρα της και μάλλον ξέρετε όλοι σε ποια αναφέρεται.

Η Sandra Bullock κάνωντας throwback στην καριέρα της έχει μια ταινία που, όπως λέει, «δεν είχε κανένα νόημα».

Σε συνέντευξη με τον Daniel Radcliffe, συμπρωταγωνιστή της στο «The Lost City», οι δυο τους ρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποια ταινία την οποία αρχικά «ντράπηκαν» να κάνουν αλλά τελικά «άλλαξαν γνώμη» όταν είδαν τη θετική αντίδραση των θεατών.

«Έχω μία που κανείς δεν άλλαξε γνώμη και ακόμη ντρέπομαι που έκανα», είπε η 57χρονη ηθοποιός. «Τη λένε Speed 2. Έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό. Δεν είχε κανένα νόημα. Ήταν ένα αργό σκάφος που κατευθυνόταν αργά σε ένα νησί».

«Αυτή είναι μία ταινία που εύχομαι να μην είχα κάνει και κανένας φαν δεν άλλαξε γνώμη, από όσο γνωρίζω, εκτός από εσένα», πρόσθεσε απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο, ο οποίος είπε ότι όταν την είχε δει ως έφηβος, του είχε αρέσει.

«Νομίζω ότι είχε ένα είδος cult αγάπης», σχολίασε ο Daniel Radcliffe με την Μπούλοκ να απαντά: «Για πέντε άτομα. Αυτόν και τα άλλα τέσσερα 12χρονα που παρακολουθούσαν το αργό σκάφος να πηγαίνει προς το μικροσκοπικό νησί».

Το sequel του 1997, στην οποία η διάσημη σταρ πρωταγωνίστησε μαζί με τον Jason Patric, αφηγείται την ιστορία της Annie και του φίλου της ενώ προσπαθούν να εμποδίσουν ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική, όπου κάνουν διακοπές, να συγκρουστεί με ένα πετρελαιοφόρο.

Στην πρώτη ταινία, το "Speed" του 1994, πρωταγωνιστούσε ο Keanu Reeves, o oποίος όμως δεν επέστρεψε για το sequel. «Δεν απάντησα στο σενάριο. Ήθελα πολύ να δουλέψω με τη Sandra, μου άρεσε να παίζω τον Jack Traven και μου άρεσε το Speed, αλλά ένα υπερωκεάνιο; Δεν είχα κάτι με τους ηθοποιούς που συμμετείχαν, αλλά εκείνη την εποχή είχα την αίσθηση ότι απλά δεν ήταν σωστό», δήλωνε ο Reeves τον περασμένο Δεκέμβριο. Και όπως αποδείχτηκε, το ένστικτό του ήταν σωστό.

Αυτό μάλιστα, όπως αποκάλυψε το 2019, είχε ως αποτέλεσμα η Fox να τον αφήσει «εκτός» των στούντιο για δέκα χρόνια. «Δεν δούλεψα ξανά με την Fox μέχρι το The Day the Earth Stood Still [2008]», είπε τότε.