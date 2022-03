Τα looks της Kate Middleton στην Καραϊβική ήταν υπέροχα, αλλά αυτό το φόρεμα είναι Η Τελειότητα

Τα looks της Kate Middleton στην Καραιβική ήταν υπέροχα μέχρι που φόρεσε αυτό το άψογο φόρεμα και έσβησε τα πάντα.

H Kate Middleton και ο Πρίγκιπας William βρίσκονται στην 4η μέρα της περιοδείας τους στα κράτη της Καραϊβικής που είναι μέλη της Κοινοπολιτείας. Το ταξίδι τους ξεκίνησε από τη Μπελίζ, όπου προσγειώθηκαν το Σάββατο 19 Μαρτίου, τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζαν. Παρόλα αυτά, σήμερα θα αναχωρήσουν για τη Τζαμάικα τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας τους, η οποία θα κλείσει με επίσκεψη στις Μπαχάμες. Η οχταήμερη περιοδεία του βασιλικού ζεύγους γίνεται εκ μέρους της βασίλισσας Ελισάβετ και στα πλαίσια του εορτασμού για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Για τις ανάγκες τις περιοδείας είδαμε την Δούκισσα με ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά της looks ever, τόσο casual όσο και επίσημα βραδινά. Η Κate επισκέφτηκε το Garifuna Festival και το Che'il Mayan Cacao Farm and Chocolate Factory με ένα μπλε floral φόρεμα, μίντι με κοντό μανίκι και σφηκοφωλιά στο στήθος, με την υπογραφή της σχεδιάστριας Tory Burch.

Το βράδυ άλλαξε για να παραβρεθεί στο Caracol Archaeological Reserve, σε μια ειδική δεξίωση με ένα αστραφτερό, hot pink φόρεμα από το The Vampire's Wife.

Για να δώσει στο γεμάτο υποχρεώσεις πρόγραμμά τους μια αίσθηση διακοπών και διασκέδασης, βρήκε την ισορροπία στα looks μέσα από το χρώμα, τις χαλαρές γραμμές και δροσερά υφάσματα. Έτσι για την επόμενη ημέρα και την αναχώρηση της από το Beliz επέλεξε ένα λευκό παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα vintage κόκκινο jacket με ζώνη στην μέση του οίκου Saint Laurent. To σύνολο ολοκλήρωνε ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια σε σχήμα κοχύλι, λευκές γόβες και μια τσάντα Mulberry.

Στην επόμενη στάση τους, την Τζαμάικα, η Kate στράφηκε σε ένα από τα αγαπημένα της, αν και αμφιλεγόμενα, χρώματα. Επέλεξε ένα έντονο κίτρινο φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο από το brand Roksanda, με ιδιαίτερη λεπτομέρεια φιόγκο στο ύψος του ώμου. Η Kate πήγε με αυτό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Norman Manley, μια επιλογή καθόλου τυχαία αφού το κίτρινο ήταν ένας φόρος τιμής στο χρυσό της σημαίας της Τζαμάικα.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Roksanda ήταν επίσης η σχεδιάστρια πίσω από ένα άλλο από τα κίτρινα φορέματα της Kate: ένα μίνι φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ και λευκές πινελιές, που φόρεσε στην περιοδεία της στην Αυστραλία το 2014. Τότε η Kate είχε αποκαλύψει αστειευόμενη ότι ο πρίγκιπας William της είχε πει πως «έμοιαζε σαν μπανάνα», αλλά οκτώ χρόνια αργότερα, στην ίδια λαμπερή απόχρωση, η δούκισσα μοιάζει με ιέρεια του royal στιλ. Δεν σε χάλασε, William.