«Σήκω και δούλεψε»: Η Kim Kardashian ζητά συγγνώμη για τη δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

«Ε λοιπόν, η δήλωση αυτή βγήκε χωρίς τις ερωτήσεις και το γενικότερο πλαίσιο», εξήγησε

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε με τις συμβουλές στις νεαρές επιχειρηματίες, η Kim Kardashian τα παίρνει όλα πίσω και ζητά συγγνώμη.

Νωρίτερα τον Μάρτιο, έχοντας μπει σε ρόλο business coach την ώρα της συνέντευξης στο Variety, αποφάσισε να τα φώτα της και μοιράστηκε μια συμβουλή για σίγουρη επιτυχία: «Σήκω και δούλεψε». Φυσικά και δέχθηκε σκληρή κριτική στα social media, ενώ η φράση της έγινε και ανέκδοτο στα φετινά Oscars – προς τη Judi Dench, συγκεκριμένα. «Έχουμε ένα inspirational quote για εσάς», της είπαν οι παρουσιάστριες της βραδιάς, Regina Hall και Wanda Sykes. «Επειδή δεν κερδίσατε απόψε. Αυτά είναι λόγια της Kim Kardashian: “Δουλέψτε πιο σκληρά”, αυτό θέλουμε να κάνετε».

Τώρα, η Kim τοποθετείται ξανά και μιλά για το άτοπο σχόλιό της σε special επεισόδιο της εκπομπής Good Morning America, το οποίο θα προβληθεί στις 6 Απριλίου.

«Ε λοιπόν, η δήλωση αυτή βγήκε χωρίς τις ερωτήσεις και τη συζήτηση γύρω της», είπε στη δημοσιογράφο Robin Roberts. «Το απόσπασμα κυκλοφόρησε σκέτο, χωρίς την ερώτηση που προηγήθηκε, η οποία ξεκίνησε “μετά από 20 χρόνια που είσαι στον χώρο, έγινες διάσημη για το ότι ήσουν διάσημη”. Και άλλαξαν ο τόνος και η συμπεριφορά μου, λόγω της προηγούμενης ερώτησης, η οποία οδήγησε στο τι θα συμβούλευα τις γυναίκες».

EXCLUSIVE: Kim Kardashian responds to backlash over women in business comments: “It wasn't a blanket statement towards women … it was taken out of context, but I’m really sorry if it was received that way.”@robinrobertshttps://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/C15OoEIJz2