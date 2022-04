O Jake Gyllenhaal τραγούδησε Celine Dion στο SNL και είναι το μόνο που πρέπει να δείτε σήμερα

Ο ηθοποιός παρουσίασε το SNL το περασμένο Σάββατο, έκανε shading στον Jared Leto και ήταν υπέροχος

Στον Τιτανικό, η Rose έπρεπε να περιμένει 84 χρόνια μέχρι να ξαναδεί το πλοίο που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Ο Jake Gyllenhaal χρειάστηκε να περιμένει μόνο 15 για να επιστρέψει στο SNL – ήταν 2007, έγιναν αστεία για το πρώτο iPhone και υπήρξε σκετς για τον George W. Bush. Ο ίδιος, είχε ντυθεί με φόρεμα και περούκα, τραγούδησε κάτι από το Dreamgirls, κι είχε στόχο να προωθήσει το Brokeback Mountain στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Όπως πολύ σωστά είπε, βέβαια, η ερμηνεία του αυτή «ήταν το λιγότερο προβληματικό πράγμα εκείνου του επεισοδίου».

Αυτήν τη φορά, καθόλου άβολος, απόλυτα απολαυστικός, μας χάρισε μαγικές στιγμές.

Έκανε ένα μικρό shading στον Jared Leto, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του. Εξήγησε πώς προσπάθησε να κάνει method acting (για το οποίο ο Leto μιλά ασταμάτητα) προκειμένου να υποδυθεί τον Lou στο Nightcrawler, αλλά τελικά απέτυχε. Νόμιζε ότι μόνο έτσι θα τον έπαιρναν σοβαρά ως ηθοποιό όμως το μόνο που κατάφερε, ήταν να ξεχάσει πώς είναι να περνάς καλά.

Ο Gyllenhaal παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε να τον ξανακαλέσουν, πόσο μάλλον για να παρουσιάσει τη βραδιά και, μην μπορώντας να το ελέγξει, άφησε το παρελθόν να τον κατακλύσει. Την ώρα που μιλούσε, άρχισε να ακούγεται μουσική. Κι εκείνος, μην μπορώντας άλλο να κρύψει τον τραγουδιστή που έχει μέσα του, μας παρουσίασε μια δική του διασκευή του It’s All Coming Back to Me Now της Celine Dion.

Σε μία ακόμη στιγμή αναβίωσης του παρελθόντος, τον είδαμε να φορά μπλούζα με τυπωμένα τα ονόματα των ανιψιών του, Ramona και Gloria – πίσω στο 2007, ήταν μόνο η Ramona.

14 years ago Jake Gyllenhaal wore a tshirt with his niece’s name, Ramona, on SNL. Tonight he also honors his 9 year old niece, Gloria 🫶🏼



They are Maggie Gyllenhaal and Peter Sarsgaard’s daughters.



(picture via @RedHeadedScot 📸) pic.twitter.com/YquleWV3NL