Ο ηθοποιός πήρε θέση, δε μίλησε κατά της Taylor, παρέμεινε ανώτερος

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Taylor Swift κυκλοφόρησε τη 10λεπτη version του All Too Well, ενός τραγουδιού που έγραψε το 2012 για μία από τις διασημότερες σχέσεις της – εκείνη με τον Jake Gyllenhaal. Κι ενώ η πρώτη του εκδοχή ήταν πιο ήσυχη, πιο ρομαντική, τώρα με τους στίχους που προστέθηκαν, φαίνεται πως ο ηθοποιός ίσως και να μην ήταν ο καλύτερος σύντροφος.

Η παλιά σχέση επανήλθε στο προσκήνιο, έγινε viral στο TikTok, η Taylor τραγούδησε για το κασκόλ που ξέχασε στο σπίτι της αδελφής του κι ότι «Ι grow older but your lovers stay my age» (μεγαλώνω αλλά οι ερωμένες σου μένουν στην ηλικία μου). Ο Jake απέφευγε να τοποθετηθεί, αλλά ήρθε η στιγμή που το έκανε.

Μιλώντας στο Esquire, ο ηθοποιός μοιράστηκε τη δική του πλευρά για ό, τι συνέβη, αλλά και πώς ένιωσε όταν όλο το ίντερνετ στράφηκε εναντίον του. Εξήγησε ότι η αντίδραση του κόσμου τον έκανε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στο Instagram, αλλά δεν την κατηγόρησε. «Δεν αφορά εμένα», είπε. «Αφορά τη σχέση της με τους θαυμαστές της».

«Οι καλλιτέχνες βασίζονται σε προσωπικές εμπειρίες για έμπνευση, και δεν κρατώ κακία σε κανέναν για αυτό», συνέχισε, αλλά έπειτα κατέκρινε τους ανθρώπους που ασκούν επιρροή και μπορούν να βγάλουν προς τα έξω την εχθρική πλευρά το κοινού τους. «Κάποια στιγμή, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, όταν οι υποστηρικτές μας κινούνται ανεξέλεγκτα, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη να τους κάνουμε να φερθούν πολιτισμένα και να μην επιτρέψουμε το cyberbullying κανενός», δήλωσε χαρακτηριστικά.