Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry συναντήθηκαν με τη βασίλισσα Ελισάβετ μετά από 2 χρόνια

Το ζευγάρι δεν είχε εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Μάρτιο του 2020

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle συναντήθηκαν την Πέμπτη με τη βασίλισσα Ελισάβετ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζευγαριού. Η συνάντησή τους έγινε στο κάστρο του Windsor ενώ είναι πολύ πιθανό να υπήρξε και συνάντηση με τον πρίγκιπα Κάρολο.

H επίσκεψη του πριγκιπικού ζευγαριού έγινε σε μια στάση στη Βρετανία πριν μεταβεί στην Ολλανδία για τους αγώνες Invictus.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: A Sussex spokesperson confirms that, prior to arriving in The Hague for @InvictusGamesNL, Prince Harry and Duchess Meghan stopped in the UK this morning to visit the Queen. It was a Windsor visit that their team recently revealed the duke "hoped to do".