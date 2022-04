Δίκη Depp-Heard: Οι δικηγόροι της Heard έδειξαν φωτογραφίες του Depp λιπόθυμου από τις καταχρήσεις

Βλέπουμε τον ηθοποιό στη χειρότερη, ίσως, φάση της ζωής του, λιπόθυμο εξαιτίας των καταχρήσεων

O Johnny Depp κατέθεσε στο δικαστήριο, παρουσίασε τη δική του πλευρά των γεγονότων και μίλησε για την κακοποίηση που ισχυρίζεται ότι υπέστη από την Amber Heard, όσο ήταν παντρεμένοι. Τώρα, ήρθε η στιγμή να δεχθεί ερωτήσεις από τη δικηγόρο της, η οποία παρουσίασε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά του ηθοποιού.

Στις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της Heard, την οποία ο Depp μηνύει για συκοφαντική δυσφήμιση, τον βλέπουμε λιπόθυμο εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών, ενώ υπάρχει βίντεο μ’ εκείνον να κάθεται, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, και παγωτό να χύνεται στον μηρό του. Φυσικά, ο ίδιος το αρνείται και λέει ότι απλώς κοιμόταν, μετά από μια εξαντλητική μέρα στη δουλειά.

Rottenborn: This is you passed out?#JohnnyDepp: Passed out is an interesting word. I was asleep.



Depp says he'd just worked a 17-hour day. He claims #AmberHeard stuck the ice cream in his hand knowing he was nodding off. "That was a wonderful picture for her to take." pic.twitter.com/sJv06RKOcy