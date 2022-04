Ο Johnny Depp έφερε video στη δίκη που δείχνει την Amber Heard να τον απατά με τον Elon Musk κα τον James Franco

Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο άσχημα σε αυτήν τη δίκη

Η δικαστική διαμάχη των Johhny Depp και Amber Heard αλλά και οι απειλές που έρχονται στο φως, δεν έχουν τελειωμό για τους δύο πρώην συζύγους. Η ηθοποιός δεν ανακαλεί τις κατηγορίες της για ξυλοδαρμό ενώ μάρτυρες καλούνται στην αίθουσα του δικαστηρίου για να ρίξουν φως στα θολά σημεία γύρω από τη συμπεριφορά του ζευγαριού όσο ήταν σε γάμο.

Αν ο Johhny Depp κριθεί ένοχος, η Amber Heard θα αποχωρήσει με $100 εκατομμύρια δολάρια αλλά μέχρι η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της οριστικής δικαιοσύνης, ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει μερικούς ακόμη τρόπους για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του απέναντι στην πρώην σύντροφό του. Ένας από αυτούς, είναι τα video που δείχνουν τη Heard να έχει παράλληλες σχέσεις με άλλους celebrities.

Έτσι, η υπεράσπιση του Depp έδειξε μπροστά στους ενόρκους υλικό, στο οποίο η πρώην σύζυγός του έχει «μεταμεσονύχτιες συναντήσεις» με τον Elon Musk και τον James Franco. Και οι δύο celebrities αναμενόταν να εμφανιστούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες υπεράσπισης της Heard, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως αποδείχθηκε, οι συνευρέσεις της Amber με τους δύο διάσημους γίνονταν αφού είχε ήδη παντρευτεί με τον Depp.

Η ηθοποιός σε κάποια στιγμιότυπα δεν φοράει ρούχα μες στο ασανσέρ και είναι σκεπασμένη μόνο με μια κουβέρτα. Ανάμεσα σε εκείνη και τον Musk, υπάρχουν κάποιες πιο προσωπικές χειρονομίες, όπως και με τον Franco, αλλά πιο έμμεσα. Τα νέα αυτά στοιχεία δείχνουν ότι η Heard ήταν, όπως φαίνεται, άπιστη απέναντι στον ηθοποιό.

Το όνομα της Heard είχε συνδεθεί με τον James Franco λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Depp. Το 2020, μάλιστα, ο Depp ισχυρίστηκε πως η Heard του είχε πει ότι ο Franco είχε προσπαθήσει να τη φιλήσει αλλά και να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της ταινίας την οποία γύριζαν μαζί: «Μου είπε πολλά πράγματα που ήταν πολύ, πολύ αρνητικά για τον κύριο Franco. Ότι είχε προσπαθήσει να τη φιλήσει και ότι είχε κάνει σεξουαλικές κινήσεις προς εκείνη. Είπε ότι ήταν τρομακτικός και βιαστής. Είπε ότι ήταν πολύ επιθετικός στις κινήσεις του προς εκείνη».

"Under VA law there is no way Musk or Franco can be forced to attend proceedings. Neither side can compel them to appear although first listed on Heard's witness list.

They likely won't show up."



It's ok, we got you on tape and seen by witnesses who will testify. We keep going. pic.twitter.com/kGrLV7Txsq