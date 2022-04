«Μετά θα αγοράσω την Coca Cola για να ξαναβάλω κοκαΐνη μέσα», έγραψε στο δικό του πλέον Twitter

To Twitter των σχεδόν 400 εκατομμυρίων χρηστών πέρασε στα χέρια του Elon Musk έναντι 44 δισ. δολαρίων και τα καυστικά σχόλια για το μέλλον του κοινωνικού μέσου δεν έχουν τελειωμό. Τις τελευταίες ώρες, ο μεγιστάνας των Tesla και Space X φαίνεται πως έχει διάθεση να απαντήσει με εξίσου ειρωνική διάθεση στους σχολιαστές, κάνοντας μια αιφνιδιαστική δήλωση:

«Μετά θα αγοράσω την Coca Cola για να ξαναβάλω κοκαΐνη μέσα» στο αναψυκτικό, έγραψε ενώ τα tweets του έχουν πάρει φωτιά.

Όπως έχει πει επανειλημμένα, το Twitter είναι «η ψηφιακή πλατεία όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας» και πρέπει να στηρίζεται στην ελευθερία του λόγου που είναι η βάση της λειτουργικής δημοκρατίας.

Βέβαια οι φόβοι για το μέλλον της πλατφόρμας καλά κρατούν όσο εκείνος κάνει μια ακόμη προσπάθεια να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με τη χρήση του όρου «της ελευθερίας του λόγου».

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.



I am against censorship that goes far beyond the law.



If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.



Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.