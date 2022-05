Kim όπως Marilyn: Η Kim Kardashian πήγε στο Met Gala με το εμβληματικό φόρεμα της Monroe

Happy birthday Mr. President, αλλά στο Met Gala. Εκτός θέματος, αλλά εντός coolness.

Η Kim Kardashian έχει φυσικό ταλέντο στο να ρίχνει το Internet με τις εμφανίσεις της. Έτσι πάνω που νομίζαμε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το head to toe Balenciaga look της, στο προηγούμενο Met Gala, που έγινε viral, έρχεται να μας διαψεύσει μία ακόμα φορά.

Για το Met Gala του 2022, επέλεξε να γράψει ιστορία φορώντας το φόρεμα της Marilyn Monroe από το 1962, το οποίο φορούσε το Hollywood icon όταν παρευρέθηκε στα 45α γενέθλια του προέδρου John F. Kennedy στο Madison Square Garden.

Δημιουργία του Jean Louis, αρχικά σχεδιασμένο από τον νεαρό Bob Mackie, το στενό ιβουάρ φόρεμα είχε ανοιχτή πλάτη και κεντημένα κρύσταλλα. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κομμάτι δεν μπορούσε να μεταποιηθεί με κανέναν τρόπο. Mάλιστα η Kardashian ομολόγησε ότι έχασε 7 κιλά σε τρεις εβδομάδες για να χωρέσει στο φόρεμα (don't try this at home). Στην πρεμιέρα του The Kardashians του Hulu τον περασμένο μήνα, είπε στην Access Hollywood ότι θα εμφανιζόταν στο χαλί μόνο αν το φόρεμα που είχε στο μυαλό της, τής ταιριάζε τέλεια, αποκαλύπτοντας ότι επρόκειτο για vintage κομμάτι.

«Η ιδέα μου ήρθε πραγματικά μετά το Gala τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Σκέφτηκα, τι θα είχα κάνει αν δεν φορούσα το Balenciaga Look για το American theme; Ποιο είναι το πιο αμερικάνικο πράγμα που μπορείς να σκεφτείς; Και αυτό είναι η Marilyn Monroe», είπε στη Vogue. «Για μένα, η πιο iconic στιγμή της Marilyn Monroe είναι όταν τραγούδησε το "Happy Birthday" στον JFK με αυτό το look».

Η Kardashian το συνδύασε με τον καλύτερο φίλο ενός κοριτσιού: διαμάντια, φυσικά! Φορούσε αστραφτερά διαμαντένια σκουλαρίκια και έβαψε τα μαλλιά της στο διάσημο πλατινέ ξανθό της Marilyn Monroe, πιάνοντας τα σε ένα sleek updo. Ασημένιες γόβες και ένα λευκό γούνινο πανωφόρι ολοκλήρωσαν την εμφάνιση.

Το φόρεμα σημείωσε ρεκόρ όταν πουλήθηκε σε δημοπρασία το 1999 για 1,26 εκατομμύρια, και το 2016, όταν κυκλοφόρησε ξανά πουλήθηκε στο Ripley's Believe It Or Not για 4,6 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που εξηγεί την επίσκεψη της Kardashian και του συντρόφου της Pete Davidson στο γραφείο του Ripley's Orlando την περασμένη εβδομάδα.

Η Monroe λέγεται ότι πλήρωσε περίπου 1440 δολάρια για το φόρεμα το 1962 -περίπου 13.000 δολάρια σήμερα.