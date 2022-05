Η καλλιτέχνιδα μιλά για τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής της

Μιλώντας στο podcast The Diary of a CEO With Steven Bartlett, η Jessie J αποκάλυψε πώς βίωσε την αποβολή της και πόσο της κόστισε ψυχικά. Τον Νοέμβριο του 2021, επισκέφθηκε τον γιατρό της, ο οποίος βρήκε «πολύ αδύναμο» τον σφυγμό του εμβρύου και της πρότεινε να κάνει επιπλέον εξετάσεις. Εκείνη ζήτησε τη γνώμη κι ενός δεύτερου ειδικού – μεταξύ των ραντεβού, μεσολάβησαν τρεις ώρες και η καρδιά του είχε πάψει να χτυπά.

Το ίδιο βράδυ, η Jessie J είχε προγραμματισμένη live εμφάνιση, την οποία δεν ακύρωσε. Παράλληλα, πόσταρε στα social media αυτό που συνέβη και ανοίχτηκε για την απώλεια. «Έκανα την ανάρτηση γιατί δεν είχα κανέναν δίπλα μου», εξήγησε. «Δεν είχα κανέναν για να καταρρεύσω πάνω του, και αυτό χρειαζόμουν. Αυτό ήθελα».

Κατά τη διάρκεια του podcast, η μουσικός τόνισε πως «η χειρότερη στιγμή της όλης εμπειρίας» ήταν η συνειδητοποίηση ότι, τελικά, το μόνο που ήθελε – πέρα από την καριέρα της - ήταν να γίνει μητέρα.

«Αισθάνθηκα ότι μου είχαν δώσει όλα όσα ήθελα, και μετά μου είπαν “Ναι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις”. Δεν έχω ξανανιώσει πιο μόνη».

Αυτήν τη στιγμή, παίρνει δύναμη συζητώντας με γυναίκες που έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες.

«Η ιδέα πως τόσες το έχουν βιώσει, μου ραγίζει την καρδιά. Ακόμη και γνωστές μου, όμως δεν ήξερα, και το μισώ που δεν καταλάβαινα, που δεν μπορούσα να τις στηρίξω όπως χρειάζονταν, επειδή δεν ήξερα… Πενθείς τη ζωή που φανταζόσουν».

Τώρα πια, η σκέψη της μητρότητας υπάρχει στο μυαλό της, όμως θέλει να έχει σύντροφο πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Ήταν μόνη όταν απέβαλε και δε θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο.