Η Miranda Kerr και ο σύζυγός της έσβησαν το χρέος όλων των φοιτητών του Otis College of Art and Design

Το ζευγάρι τιμήθηκε με διδακτορικό και αποπλήρωσε τα φοιτητικά δάνεια εκείνων που παίρνουν πτυχίο φέτος

H Miranda Kerr μαζί με τον σύζυγό της και CEO της Snap Inc., Evan Spiegel, αποφάσισαν να κάνουν ένα τεράστιο δώρο στους φοιτητές της California. Το ζευγάρι αποφάσισε να αποπληρώσει τα φοιτητικά δάνεια εκείνων που παίρνουν φέτος το πτυχίο τους από το Otis College of Art and Design.

Ο Spiegel και η Kerr, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2017, αποκάλεσαν το πανεπιστήμιο αυτό «ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ενθαρρύνει τους νεαρούς δημιουργούς να βρουν τις καλλιτεχνικές φωνές τους και να πετύχουν σε ποικίλες βιομηχανίες και καριέρες», δήλωσαν. Και οι δύο τιμήθηκαν με διδακτορικούς τίτλους την Κυριακή, ενώ ο Spiegel είχε παρακολουθήσει ορισμένα μαθήματα στο παρελθόν.

«Το ότι μπορούμε να το ανταποδώσουμε και να στηρίξουμε τους αποφοίτους του 2022 είναι προνόμιο για την οικογένειά μας, και ελπίζουμε ότι αυτό το δώρο θα τους δώσει δύναμη να κυνηγήσουν τα πάθη τους, να συνεισφέρουν στον κόσμο και να εμπνεύσουν την ανθρωπότητα στα χρόνια που έρχονται», πρόσθεσαν.

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Charles Hirschhorn, είπε στους αποφοίτους ότι τα φοιτητικά δάνεια «μπορούν να περιορίσουν το μέλλον και τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες» τους. «Δε θέλουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη φαντασία σας, τη δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη σας».

«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Evan και η Miranda, μέσα από το οικογενειακό τους καταπίστευμα, έχουν κάνει το μεγαλύτερο δώρο στην ιστορία του Otis College. Το δώρο τους θα σας βοηθήσει να αποπληρώσετε τα φοιτητικά σας δάνεια», πρόσθεσε και οι νέοι χειροκρότησαν με ενθουσιασμό - λογικό αφού, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας, ο μέσος φοιτητής του συγκεκριμένου πανεπιστημίου έχει χρέος $27.000.