Φεστιβάλ Καννών: Ακτιβίστριες ύψωσαν πανό με τα ονόματα των γυναικών που δολοφονήθηκαν στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο

Το πανό έγινε σύμβολο διαμαρτυρίας κατά των θυμάτων γυναικοκτονιών

Μετά τη γυμνή ακτιβίστρια που θέλησε να αποδοκιμάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στο κόκκινο χαλί του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, ομάδα ακτιβιστριών φρόντισε να περάσει ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα αυτή τη φορά με καπνογόνα στα χέρια κι ένα μεγάλο πανό, τιμώντας κάθε θύμα πίσω από μία ακόμη γυναικοκτονία.

Όλα συνέβησαν στην πρεμιέρα του "Holy Spider", όταν περίπου 12 γυναίκες εμφανίστηκαν στις σκάλες του Palais με υψωμένες τις γροθιές τους. Στα χέρια τους κρατούσαν έναν πάπυρο με μια λίστα που περιλάμβανε 129 γυναικεία ονόματα. Ο χώρος γέμισε με καπνογόνα ενώ η λίστα σύμφωνα με την ομάδα, αναφέρει τις «129 γυναικοκτονίες στη Γαλλία από το τελευταίο φεστιβάλ των Καννών».

Here's additional footage from the protest that disrupted the #CannesFilmFestival red carpet today during the "Holy Spider" world premiere. https://t.co/j2CKd903zN pic.twitter.com/6DgmC68EBn