Ο Matthew McConaughey για όσα συνέβησαν στην πατρίδα του, το Τέξας: «Είναι μια επιδημία που μπορούμε να ελέγξουμε»

Ο Matthew McConaughey δημοσίευσε ένα συγκινητικό post μετά το τραγικό συμβάν στην πατρίδα του

Πριν λίγες ώρες, ένας 18χρονος δολοφόνησε 19 μικρούς μαθητές και δύο ενηλίκους, τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός, ανοίγοντας πυρ μέσα στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου σχολείου Ρομπ της μικρής πόλης της πολιτείας Τέξας, κάπου 130 χιλιόμετρα από το Σαν Αντόνιο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή σε σχολείο των ΗΠΑ μετά το Σάντι Χουκ το 2012

Από εκείνη την ώρα, πολλοί stars έχουν κάνει συγκινητικές τοποθετήσεις ως φόρο τιμής στα θύματα. Ανάμεσά τους, και ο Matthew McConaughey, ο οποίος κατάγεται από το Τέξας και έκανε λόγο για άμεση ανάγκη περιορισμού και ελέγχου της ένοπλης βίας.

Το κύμα της ένοπλης βίας σε όλη την Αμερική «είναι μια επιδημία που μπορούμε να ελέγξουμε», προσθέτοντας: «από όποια πλευρά κι αν το δούμε, όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε καλύτερα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ένα post που ανέβασε στα social.

Ο λόγος του συγκινεί. «Όπως ενημερωθήκατε, σήμερα έγινε ένα ακόμη mass shooting, αυτή τη φορά στην πατρίδα μου, στην πόλη Uvalde του Τέξας. Μία ακόμη φορά, αποδεικνύουμε με τραγικό τρόπο ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τα δικαιώματα που μας παραχώρησε η ελευθερία μας. Είναι μια επιδημία που μπορούμε να ελέγξουμε. Από όποια πλευρά κι αν το δούμε, όλοι ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα. Πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε κανείς γονιός να μη χρειαστεί να βιώσει ξανά ό,τι βίωσαν οι γονείς στην Uvalde και οι προηγούμενοι από αυτούς. Κι εκείνοι που έχασαν τους δικούς τους σήμερα χωρίς να ξέρουν ότι επρόκειτο για το οριστικό αντίο, καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους. Αλλά αν οι προσευχές ανακουφίζουν, θα τις συνεχίσουμε».

Oι Taylor Swift, James Corden, Amy Schumer, Chris Evans ήταν ανάμεσα στους celebrities που μίλησαν επίσης για την τραγωδία στο Τέξας, εκφράζοντας την οργή και τη λύπη τους.

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty