O Brad Pitt κατηγορεί την Angelina Jolie ότι πούλησε το μερίδιό της από το οινοποιείο τους για να «του κάνει κακό»

O Brad Pitt και η Angelina Jolie φαίνεται πως δεν θα ησυχάσουν ποτέ από τις αλληλοκατηγορίες. Ο 58χρονος ηθοποιός προχώρησε σε μία ακόμη κατηγορία πρόσφατα εναντίον της πρώην συζύγου του, ότι προσπάθησε να τον βλάψει, πουλώντας μυστικά το μερίδιό της από τον γαλλικό αμπελώνα του σε έναν «ξένο».

Η μονάδα κρασιών της Stoli Group, Tenute del Mondo, του Ρώσου επιχειρηματία Yuri Shefler, αγόρασε τον Οκτώβριο του 2021, το 50% που κατείχε η Jolie στο κτήμα και στα κρασιά που αυτό παράγει. Πίσω στο 2008, η Angelina και ο Brad αγόρασαν το κτήμα με τους αμπελώνες από τον Αμερικανό, Tom Bove έναντι 31 εκατομμυρίων λιρών με τον Pitt να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για παραγωγή κρασιού.

The lawsuit claims Angelina went ahead with the sale in secret knowing that it violated Pitt's contractual rights. https://t.co/gspvQkNaIj#AngelinaJolie#BradPitt