H Alicia Keys αποκάλυψε το αίτημα της Ελισάβετ πριν τη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο

Η Alicia Keys μοιράστηκε λεπτομέρειες από τις προετοιμασίες που έκανε για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Alicia Keys μαζί με μερικούς ακόμη μεγάλους καλλιτέχνες, έδωσε μια ξεχωριστή συναυλία στο Buckingham Palace για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Μετά το εντυπωσιακό θέαμα, η star μοιράστηκε με το κοινό της λεπτομέρειες από τις προετοιμασίες που έκανε για να βγει το εξαιρετικό αυτό αποτέλεσμα.

Epic night at the jubilee!!

Celebrating the Queen and all the Queens!!!!!👑👑👑👑👑👑👑



“She’s got her feet on the ground and she’s burning it down!”



FYI: Every song was requested personally by the Queen



Even EMPIRE!!



Big lovvveeee!!!!!💥💥💥💜💜💜