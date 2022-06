Ο Sir David Attenborough τιμήθηκε με δεύτερο τίτλο ιππότη, μετά το 1985

Ο πρίγκιπας Κάρολος έχρισε τον σπουδαίο David Attenborough Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του St. Michael και St. George σε μια τελετή στο κάστρο του Windsor στις 8 Ιουνίου

Ο David Attenborough μόλις έλαβε δεύτερο τιμητικό τίτλο ιππότη για το σπουδαίο έργο του μέσα από τις σειρές του αλλά και για τις περιβαλλοντικές του πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην ολοένα και μεγαλύτερη αφύπνιση των πολιτών για την προστασία του πλανήτη.

Ο τιμητικός τίτλος απονεμήθηκε στον 96χρονο φυσιολάτρη από τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο ίδιος είχε στεφθεί ιππότης για πρώτη φορά το 1985 από τη βασίλισσα Ελισάβετ II. Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο Twitter έγραψε: «Στο κάστρο του Windsor, o Sir David Attenborough τιμήθηκε από τον πρίγκιπα της Ουαλίας ως ιππότης του Μεγαλόσταυρου των St Michael και George. Συγχαρητήρια, Sir David».

At Windsor Castle, Sir David Attenborough is invested by The Prince of Wales as a Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George.



👏 Congratulations Sir David! pic.twitter.com/iYQl0I3DVO — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2022

Στα πλαίσια του Πλατινένιου Ιωβηλαίου, ο Attenborough μετέφερε ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή και τον πλανήτη στο παλάτι του Buckingham.

Sir David Attenborough has received another royal honour for his services to broadcasting and conservation, almost 40 years after the Queen handed him his first https://t.co/hPswuYYbgw — The Times (@thetimes) June 8, 2022

Ο κορυφαίος κινηματογραφιστής είναι περισσότερο γνωστός για την συγγραφή και παρουσίαση της «Συλλογής της Ζωής», μιας σειράς εννιά ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας που αποτελούν μαζί μια εκτεταμένη έρευνα στην ανάπτυξη των φυτών και των ζώων πάνω στη Γη, σε συνεργασία με τη Μονάδα Φυσικής Ιστορίας του BBC.

Υπήρξε ανώτατο διευθυντικό στέλεχος του BBC, έχοντας υπηρετήσει ως διευθυντής του BBC Two και ως διευθυντής προγράμματος της Τηλεόρασης του BBC στην δεκαετία του 1960 και του 1970. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει κερδίσει Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για ασπρόμαυρα, έγχρωμα, τρισδιάστατα, υψηλής ευκρίνειας και 4Κ προγράμματα. Το 2018 και το 2019 κέρδισε Βραβεία Emmy Υψηλής Ζώνης Τηλεθέασης στην κατηγορία του Εξαιρετικού Αφηγητή.

Sir David Attenborough beams with delight as he receives second knighthood https://t.co/OXTV6ZS9zJ June 8, 2022

«Οι άνθρωποι καταντήσαμε να είμαστε ο Νο1 κίνδυνος για τη Γη. Η κατάρρευση του πολιτισμού είναι προ των πυλών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος να συμμαζέψουμε το χάος που έχουμε δημιουργήσει. Αρκεί να αρχίσουμε να δρούμε τώρα αμέσως» έλεγε προλογίζοντας τη σειρά «Our Planet» που «σάρωσε» στο Netflix, όπως συνέβη και με το «Seven Worlds, One Planet», την άλλη μεγάλη παραγωγή που ολοκλήρωσε φέτος – μια αναδρομή στην παγκόσμια βιοποικιλότητα με γυρίσματα σε 41 χώρες και συμμετοχή 1.500 ανθρώπων.