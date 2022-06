Η κόρη του Elon Musk μαζί με την ταυτότητα του φύλου της, άλλαξε και το επίθετό της: «Δεν θέλω καμία σχέση με τον πατέρα μου»

H κόρη του Elon Musk ανακοίνωσε πρόσφατα την αλλαγή ταυτότητάς του φύλου της, αλλά και την πρόθεση να αλλάξει το επίθετό της για να κόψει κάθε οικογενειακό δεσμό με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της

Ο Elon Musk φαίνεται πως δεν τα πάει πολύ καλά ούτε με τα παιδιά του αφού πρόσφατα ο γιος του, Xavier Alexander Musk μία ημέρα μετά την ενηλικίωση του, ζήτησε μαζί με την αλλαγή της ταυτότητάς του φύλου του, και την αλλαγή του επιθέτου του για να μην έχει καμία σχέση με τη φήμη και τη δόξα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Το όνομα του Xavier είναι πλέον Vivian Jenna Wilson, όπως ζήτησε από τον Άρειο Πάγο του Los Angeles στην Καλιφόρνια. Έτσι, η Vivian αποφάσισε να κρατήσει το επίθετο της μητέρας της ενώ σύμφωνα με το HollywoodLife, στα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής: «Η αλλαγή της ταυτότητας του φύλου μου και το γεγονός ότι δεν ζω πλέον, ούτε επιθυμώ να έχω καμία σχέση με τον βιολογικό πατέρα μου, με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση».

Στις 18 Ιουνίου, ο μεγιστάνας της Tesla απάντησε ουσιαστικά στην απόφαση του παιδιού του, μέσα από ένα απλό μήνυμα στο Τwitter: «Αγαπώ όλα τα παιδιά μου τόσο πολύ». Ωστόσο, στις 24 Ιουλίου του 2020, είχε γράψει πως «οι αντωνυμίες είναι άχρηστες» ενώ στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, χρησιμοποίησε πάλι την πλατφόρμα για να δηλώσει: «Ασφαλώς και υποστηρίζω τα trans άτομα αλλά αυτές οι αντωνυμίες είναι ένας αισθητικός εφιάλτης».

I love all my kids so much

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare