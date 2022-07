Halsey: «Η άμβλωση μου έσωσε τη ζωή»

H star έγραψε πρόσφατα ένα κείμενο στη Vogue, μιλώντας για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού αλλά και για τη σημασία του δικαιώμαος στην άμβλωση

Τον Ιούλιο του 2021, η Halsey έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί μετά από πολλές προσπάθειες ενώ όπως αποκάλυψε πρόσφατα στη Vogue, έχει βιώσει τρεις αποβολές στο παρελθόν, μία από τις οποίες απαιτούσε ιατρικά απαραίτητη άμβλωση για να μην κινδυνεύσει από σηψαιμία.

Η τραγουδίστρια, που ο γιος της Ender γίνεται ενός αυτόν τον μήνα, μίλησε με λεπτομέρειες για την εμπειρία της, μία εβδομάδα μετά την επίσημη καταπάτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

«Πολλοί άνθρωποι με έχουν ρωτήσει αν, από τότε που οδηγήθηκα στη γέννηση ενός παιδιού μετά από χρόνια αγωνίας να το κάνω, έχω αλλάξει τη θέση μου για την άμβλωση. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Στην πραγματικότητα, δεν το ένιωσα ποτέ πιο έντονα. Η άμβλωση μου έσωσε τη ζωή και έδωσε την επιλογή στον γιο μου να κάνει τη δική του ζωή. Κάθε άτομο αξίζει το δικαίωμα να επιλέξει πότε, αν και πώς θα βιώσει αυτήν την επικίνδυνη και καθοριστική για τη ζωή του διαδικασία. Θα κρατάω τον γιο μου στο ένα χέρι και θα πολεμάω με όλη μου τη δύναμη με το άλλο».

Η τραγουδίστρια μάλιστα μίλησε για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. «Απέβαλα τρεις φορές πριν από τα 24α γενέθλιά μου. Ήταν σκέτη ειρωνεία ότι μπορούσα να μείνω έγκυος με ευκολία, αλλά πάλευα να κρατήσω μια εγκυμοσύνη. Μία από τις αποβολές μου απαιτούσε άμβλωση επειδή το σώμα μου δεν θα μπορούσε να διακόψει την εγκυμοσύνη εντελώς μόνο του και θα κινδύνευα να πάθω σηψαιμία χωρίς ιατρική παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, έκλαψα. Φοβόμουν για τον εαυτό μου και ήμουν αβοήθητη. Ήμουν απελπισμένη να τελειώσω την εγκυμοσύνη που απειλούσε τη ζωή μου».

Το συγκεκριμένο βίωμα την έκανε μάλιστα να ξαναγράψει τη διαθήκη της στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. «Ήμουν προετοιμασμένη για το χειρότερο. Έδωσα λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δωρεά των οργάνων μου σε περίπτωση που πεθάνω ή γίνω εγκεφαλικά νεκρή, πράγμα που σημαίνει ότι αν η καρδιά μου χτυπούσε αλλά ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε, το κράτος θα είχε την άδεια να πάρει τα όργανά μου για να σώσω άλλες ζωές».

Πριν λίγες μέρες, κατά τη διάρκεια μιας συναυλία της στο Phoenix, η Halsey τάχθηκε ανοιχτά εναντίον της απόφασης του Ανώτατου Δικαστήριου των ΗΠΑ.

downside of doing outdoor venues: no door to hit them on the way out 👋🏼 https://t.co/qc8q8mshd9