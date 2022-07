O Elon Musk απέκτησε δίδυμα στα κρυφά, όσο περίμενε το δεύτερο παιδί του με τη Grimes

Πλέον είναι πατέρας 9 παιδιών (από όσο ξέρουμε μέχρι τώρα, δηλαδή)

O Elon Musk απέκτησε δίδυμα υπό άκρα μυστικότητα με ένα από τα κορυφαία στελέχη του, μόλις λίγες εβδομάδες πριν έρθει στον κόσμο το δεύτερο παιδί του με τη Grimes, μέσω παρένθετης μητέρας, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που γνωστοποιήθηκαν από το Insider.

Όλα συνέβησαν τον Νοέμβριο, όταν ο μεγιστάνας της Tesla έγινε ξανά πατέρας με αποτέλεσμα σήμερα να έχει 9 παιδιά. Η γυναίκα με την οποία έκανε τα δίδυμα είναι η 36χρονη διευθύντρια επιχειρήσεων της εταιρείας του Neuralink, Shivon Zilis. Οι δυο τους έκαναν αίτηση τον Απρίλιο να αλλάξουν το όνομα των διδύμων για να έχουν το επώνυμο του πατέρα τους και το όνομα της μητέρας τους ως μεσαίο όνομα.

Τα δίδυμα ήρθαν στη ζωή τον Νοέμβριο, λίγες εβδομάδες προτού ο Musk και η Claire Boucher, η μουσικός που είναι γνωστή ως Grimes, αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους μέσω παρένθετης, τον Δεκέμβριο. Η Zilis, που γεννήθηκε στο Ontario του Καναδά, γνωρίστηκε με τον Musk μέσω του OpenAI, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη. Το 2015, η Shivon ήταν στη λίστα του Forbes "30 κάτω των 39" στην κατηγορία του venture-capital και το 2017 είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της από την AI στην Tesla.

